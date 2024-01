Hotel isias davası. Kamuoyu basın ve bireysel insanların tepkisi. Neden bu kadar gündemde, Elbette ki ölen canlar sadece isias otelden ibaret değil. Depremde yaşamını kaybeden insanların Her birinin ayrı bir hikayesi vardır. Acının tarifi olmaz. Bir çok insan yakınını annesini, babasını, çocuğunu ve en sevdiği insanı kaybetmiştir. Acının tarifi yoktur. Herkesin yüreği yangın yeri. Hotel’de veya başka bir yerde yaşamını yitiren bütün insanlar için yargı süreci başlatılmalı! İhmaller zincirinde kimin parmağı ve kendisi varsa yargıya hesap vermeli.

Deprem, Bir çoğumuzda unutulmayacak izler bıraktı. Gelelim asıl konuya. Adıyaman hep vurdum duymaz. Ağlamayan çocuğa mama verilmez tabiri sıkça kullanılır. Adıyamanda on binlerce insan kefensiz toprağa gömüldü. Kimi soğuktan donarak kimi aylar sonra cesedi çürük bir halde toprağa gömüldü.

Peki sizlere soruyorum. Binlerce ev ve iş yeri depremden dolayı yıkıldı. Hangi sivil toplum kuruluşu, hangi gazeteci veya bireysel olarak ihmali olanlar hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapı denetimde ihmali bulunan memurlar veya yöneticiler. En kaza geç ulaşılmasında sorumlu olan il afet müdürlüğü yetkilileri hakkında kim suç duyurusunda bulundu. Sizlere soruyorum. Sosyal medyada yazarak bir yere varılmaz. İnsanlar donarak can verdiler. Yani bu ihmal demek. Enkaza neden geç ulaşıldı. Hiç kimse hakkını aradımı? Veya suç duyurusunda bulundumu.? Bütün yönüyle masaya yatırılmalı. Afet on bir ilde meydana gelmişti. Ama Türkiye çok büyük bir ülke. Askeri teçhizat araç ve gereçler neden devreye konulmadı. Çevre illerden hızlı bir şekilde bu sağlanabilirdi. Bireysel veya toplu suç duyurusu neden yapılmadı. Deprem sürecini iyi yönetemeyen yöneticiler veya siyasi parti temsilcileri hakkında kimse elini bile kapırdatmadı. Koca bir memleket yok oldu. Canlarımız kayıp gitti. üç beş siyasetçinin gelip gitmesiyle poz vermesiyle giden canlar geri gelmez. Depremden sonra hasarlı olan evlere hırsızların dadanması. Güvenlik tedbirleri neden artırılmadı. Veya neden yeterli olmadı. Hırsızlar neden cirit atar bir hale geldi. Ev sahiplerinin kiraları yükseltmeleri ayrı bir zulüm. Neredeyse asgari ücrete denk bir hale getirildi. Yani memleketim fırsatçılar hırsızlar ve siyasi cambazlarla dolup taşmış. Haksızlık karşısında herkes sus pus olmuş. Başınızı kaldırıp haksızlığa ve siyasi oyunlara ne zaman dur diyeceksiniz?