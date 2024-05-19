19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktasıdır.

Mazlum milletlerin yol göstericisi olan, kurtuluşun ve kuruluşun lideri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu ülkenin kurtuluşu için bağımsızlık meşalesini yakmışlardı. Esaret zincirlerini kıran, bağımsızlığın bir ülke için, bir millet için ne denli önemli olduğunu sayısız örnenekleriyle hayata geçiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs gününü gençlere armağan etmesinin ayrı bir önemi vardır. Atatürk,"Benim bütün ümidim gençliktedir."

Geleceği gençler üzerine kuran liderdir Atatürk.

Büyük Önder Atatürk'ün gençlere güvenini,“Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizlersiniz. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz

En büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere, gelecek nesillere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

#19Mayıs1919