Zorlu bir yıl oldu 2023. Belki de hafızamızda çetin bir kış gibi hatırlanacak hep…

Oysaki 2023 yılını güzel dileklerle temennilerle karşılamıştık. Her yeni yıl, yeni umutları ve beklentileri beraberinde getiren yeni bir başlangıçtır demiştim o gün yazımda.

Zor bir yılı geride bırakıyoruz… Karakışta gelen deprem, onca acı, ölüm ve yıkımın arasından, yeniden ayağa kalkabilmenin, hayal kurabilmenin inadıyla başladık 2023’e…

6 Şubatta yaşadığımız deprem felaketinde tarifi imkansız büyük acılar yaşadık. Geç gelen arama kurtarma binlerce canımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Koordinasyon yetersizliği nedeniyle insani yaşam daha da zorlaştı. Günlerce çadır bulamayan insanlarımız soğukta kalarak yaşamaya çalıştı.

Hakkımızı helal etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız 2 büyük deprem bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Depremler geçmişte olduğu gibi gelecekte de olabilir. Bu gerçeği göz ardı etmeden şehirleşmek, yapılaşmak ve yaşamak zorundayız. Depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek, depremlere hazırlıklı olmak ve şehir yapılanmasını deprem riskine göre yapmak hepimize düşen hayati bir görevdir. 6 Şubatta ilimizde yaşanan depremde ve ülkemizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarmıza acil şifalar diliyorum. Depremin ilk anından bugüne kadar eşi benzeri olmayan dayanışma ve yardımlaşma fedakarlığı sergileyen aziz vatandaşlarımıza minnettarım.

Yüz yıllık tarihini geride bıraktığımız Cumhuriyetin ikinci yüzyılını eşitlik ve özgürlük temelinde yeniden inşa etme umuduyla 2024’e ilk adımı atıyoruz. Açlık, yoksulluk peşimiz sıra gelirken insanca bir yaşam ümidini büyütmeyi denedik nefes aldığımız, sesimizin ulaştığı her yerde. 2024’e girerken, kendimize, ülkemize, geleceğimize bir söz vermeliyiz.

Aklın, bilimin ve tekniğin yolunda, demokrasinin, adaletin, hukukun üstünlüğünün galip geldiği, umudu büyütüp, umutsuzluğa kafa tutuğumuz bir yıl olsun. Acılarla dolu 2023'ü geride bırakıyoruz, hoşgeldin #2024