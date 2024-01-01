Suudi ARABİSTAN’daki “Süper Kupa” finali gündemdeki yerini koruyor. Çok şükür(!) bir “kupa final”i bile Millet olarak bizi kutuplaştırdı,ikiye böldü.. Her “İki taraf”ın eleştirileri gırla gidiyor.

Bir defa bir Türk Vatandaşı olarak şu gerçeği kabul etmemiz lazım;

Bu yılki “Süper Kupa” finali her yıl iki Türk takımı arasında oynanan sıradan bir kupa finali değil;

Türkiye Cumhuriyetinin en büyük, en anlamlı Milli bayramı olan CUMHURİYET Bayramının 100. yılına denk geldiği için bu kupa bir nevi Cumhuriyetin 100.cü yılı kupası..

Yok efendim UEFA kuralları şöyle ,

SUUDİ KRALLIĞI böyle..

Suudi futbol federasyonu ile yapılan sözleşme falan filan…

(Gerçi bu sözleşmeyi daha açıklamadılar, kimse ne olduğunu da bilmiyor.)

Bu UEFA kuralları falan konusunda yeterli bilgiye sahip olmamakla birlikte şu hususları belirtmek istiyorum;

Bu kupa finali uluslararası, yani bir Şampiyonlar ligi veya UEFA ligi final maçı olmadığı için UEFA’yı , hele hele SUUDİ’leri ilgilendiren bir konu olmaması lazım.

Ülkemizde 2 Türk takımının yapacağı bir kupa finalinde tek yetkili TFF değil midir? Her türlü tasarruf TFF’ye olması gerekmez mi?

Haydi diyelim ki UEFA ve kupa finaline ev sahipliği yapan SUUDİ’lerin kuralları geçerli olsun.

O zaman bütün bu kuralları kimin bilmesi lazım?

Kimler bütün bu ayrıntıları bilerek, enine boyuna her ayrıntıyı hesaba katarak adım atacak?

Elbetteki Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu..

TFF, Spor Bakanlığı ve İktidar bu yılın Cumhuriyet Bayramının 100. yılı olduğunu bilmiyor mu? Bir Milli Bayramın 100. yılının ne kadar önemli olduğu bilinmiyor mu?

Bu Bayramın, bu rejimin kurucusunun da M.Kemal ATATÜRK olduğunu bütün dünya alem bilmiyor mu?

Peki bütün bunları yetkililer, TFF, Spor Bakanlığı, İktidar neden dikkate almadı?

Bu derece anlamlı bir kupa finali neden başkent Ankara’da veya Kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun’da oynatılmadı?

Neden Kupa finali için, bugüne kadar hiçbir devlet yetkilisinin bir defa olsun ANITKABİR’i ziyaret etmeyen Suudi ARABİSTAN tercih edildi? Bu adamların ATATÜRK’e olan “Alerjisi” bilinmiyor mu?

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Ayrıca ülkemizde maç önü statdaki ısınmalara 10 Kasım, 19 Mayıs, 29 Ekim gib özel günlerin öncesinde bir çok kez Atatürk tişörtleri ve Atatürk'ün vecizelerini içeren pankartlarla çıkılmamış mıdır?

Takımlar ; ister yurt içinde ister yurt dışında olsun, yani maçın nerede oynandığı önemli değil, TFF'nin izin verdiği tüm pankart ve tişörtleri kullanabilir. Hatta diyelim ki bir takım izin vermediklerini de kullandı. Böyle bir durumda TFF ilgili kulübü para cezası ile cezalandırır. Herhalde soyunma odası önünde polis kontrolü yaptırmaz !!

Şunu da açık açık söyleyelim ;

Bu “Rezalet”te hem F.BAHÇE hem de G.SARAY klüplerinin de suçu ve ihmali var. Bu maçın Avrupa’nın bir kentinde değil, krallıkla yönetilen Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacağını bilmiyorlar mıydı?

Madem ki siz finalist takımlar olarak ATATÜRK tişörtü giymeyi düşünüyordunuz bunu en başta günler öncesinden ilgili makamlara söylemeniz gerekirdi. Teklifiniz kabuk görmeyince de Arabistan’a gitmeyeceğinizi açıkça ilan ederdiniz.

Kusura bakmayın samimiyet ve dürüstlük bunu gerektirir.

Mithat SOLGUN