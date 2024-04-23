Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nda başkanlık koltuğunu bu yılda Muhammed Uğur’a bıraktı.

“Onu tanıdığımız için çok mutluyuz”

Muhammed Uğur’un annesi tarafından Yavaş’a tweet üzerinden iletilen, “Keşke bu 23 Nisan’da benim otizmli oğlum birkaç saatliğine Mansur Yavaş’ın yerine geçse… Ne dersiniz başkanım, olur mu kabul eder misiniz oğluma makamınızı vermeyi” mesajına kayıtsız kalmayan Yavaş, “Tabii ki koltuk Muhammed Uğur’un hakkı, Onu tanıdığımız için çok mutluyuz” sözleriyle makam koltuğunu Muhammed Uğur’a bıraktı.

“Teşekkür ederim Mansur dede”

Kalpleri ısıtan diyalogda Yavaş, “Başkan kravatı bunlar, rengini aynı seçmişiz bugün” ifadelerine karşılık Muhammed Uğur ise, “Mansur dedeye gideceğim, koltuğuna oturacağım dedim. Teşekkür ederim Mansur dede” sözleriyle yanıt verdi.

Kaynak : PHA