CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2023 yılının ilk üç ayında 1 milyar 8 milyon 142 bin TL olan saray harcamalarının bu yılın aynı döneminde 2 milyar 221 bin 830 TL’ye çıktığını belirtti. Anılan 3 aylık dönemde saray harcamalarının yüzde 120 arttığını kaydeden Bulut, “Birinci hedef tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tasarrufu saraydan başlatma çağrısı yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ekonomik kriz ortamında vatandaş yiyecek ekmek bulamazken Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yine itibardan tasarruf etmediğini belirtti. Bu yılın ve geçtiğimiz yılın saray harcamalarının ilk 3 ayını karşılaştıran Bulut, “Geçtiğimiz yıl sarayın ocak ayı harcaması 247 milyon 619 bin TL iken bu yıl 446 milyon 343 bin TL’ye; şubat ayı harcaması 470 bin 729 bin TL iken bu yıl 1 milyar 454 milyon 809 bin TL’ye; mart ayı harcaması 289 milyon 794 bin TL iken bu yıl 320 milyon 678 bin TL’ye çıktı” dedi. 2023 yılının ilk üç ayında 1 milyar 8 milyon 142 bin TL olan saray harcamalarının bu yılın aynı döneminde 2 milyar 221 bin 830 TL’ye yükseldiğini belirten Bulut, anılan 3 aylık dönemde saray harcamalarının yüzde 120 arttığını bildirdi.

Tasarruf saraydan başlasın

“Birinci hedef tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tasarrufu saraydan başlatma çağrısı yapan Bulut, “İktidar bozulan ekonominin yükünü, bütçe açıklarını maaşı enflasyon karşısında günden güne eriyen vatandaşın sırtına yüklüyor. Olan ay sonunu bile getiremeyen vatandaşa oluyor” dedi. Emekliye sabır tavsiye eden ‘kaynak yok’ diye emekli maaşına zam yapmayan saraya her şeyin serbest olduğunu kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

“Milyonlarca emekli açlık sınırında hayatını idame etmeye çalışıyor. Yıllarca devlete hizmet eden emekli rahat bir hayat yaşaması gerekirken, geçim derdiyle uğraşıyor. Halk ucuz ekmek, ucuz et kuyruklarına, emekli 10 bin TL sefalet ücretine mahkûm edilmişken sarayın vatandaşın vergilerini har vurup harman savurması kabul edilemez.”

Kaynak : PHA