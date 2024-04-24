Toplantıya direnişte yer alan neredeyse tüm işçiler, siyasi parti ve kurum temsilcileri de katılım gösterdi.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, toplantıda fabrikadaki suçlamaların işçilerin direnişiyle açığa çıktığını ifade etti. Elden para verme, vergi kaçırma, sigortasız işçi çalıştırma gibi uygulamaların direnişle birlikte gün yüzüne çıktığını belirten Türkmen, patronun direnişi kırmak için birçok provokatif girişimde bulunduğunu dile getirdi.

Toplantıda söz alan işçiler, hukuksuz uygulamaların devam ettiği belirtildi. İşçiler arasında yapılan e-devlet bilgilerinin alınarak, sendikadan istifa ettirme gibi durumların yaşandığına dair şikayetlerin dile getirildiği belirtildi.

Bir işçi, direnişin sonucunda elde ettikleri kazanımlara dikkat çekerek, patronun bazı taahhütlerini yerine getirmediğini ancak direnişin sonucunda aylıklarının iki maaş birden yatırıldığını söyledi.

Diğer işçilerin de konuşmalarında patronun vaatlerini yerine getirmediği ve haklarının gasp edildiği belirtilirken, taleplerini yeniden hatırlattılar. Bu talepler arasında aylıkların tamamının hesaplara yatırılması, işten atılan işçilerin geri alınması ve yazılı bir protokolle haklarının güvence altına alınması yer aldı.

Toplantıda yapılan oylama sonucunda işçilerin tamamı direnişe devam yönünde oy kullandı. Oylamanın ardından işçiler, Mega Polietilen'in üretim yaptığı markaların mağazaları önünde eylemler yapma ve direniş sürecinde eylem ve etkinlikleri artırma kararı aldı. Ayrıca, fabrikanın denetlenmesi için yetkili makamlara başvuru yapma kararı da alındı.

Kaynak : PHA