AKPARTİ M.Vekili Şebnem Bursalı’nın MONAKO Yat klübünde yediği ISTAKOZ ve son yerel seçimlerde AKPARTİ ÇANKIRI Belediye başkan adayı olup seçimi kaybeden eski M.Vekili Hüseyin Filiz’in MALDİVLER’de tatili..

Diğer bir AKPARTİ’linin 562.000 liralık ROLEX kol saatini teşhir edip bunları da sosyal medya hesaplarında paylaşmaları gündem oldu.

Bu paylaşımlar kendi parti mensupları dahil toplumun her kesiminden büyük tepkilere neden oldu.

AK PARTİ ; hitabetiyle, duruşuyla kitleleri etkileyen, peşinden sürükleyen karizmatik lideri ERDOĞAN’ın öncülüğünde fakir fukaranın, garibanın yoksulların partisi olduğunu söyleyerek bugünlere geldi.

22 yıldır da ISTAKOZ’un MALDİVLER’in ne olduğunu bile bilmeyen bu fakir fukara kesimin oyları ile iktidarda..

Uzun yıllardır iktidar olmanın avantajları AK parti içindeki bazı kesimler tarafından zenginleşme aracı olarak kullanıldı.

Bu kişiler “Nasıl olsa cumhurbaşkanımız var, halk arkasında o her durumu kurtarır” diyerek kendilerini iktidara taşıyan yoksul kesimlerden koptu.

AKPARTİ gün geçtikçe iktidarın nimetlerinden faydalanmak isteyenlerin partisi haline geldi. 22 yıllık iktidar döneminde maalesef yeni yeni zenginler yarattı.

Hatırlarsanız kısa bir süre önce İnsanlar yarım kilo et almakta zorlanıyorken, AKPARTİ’li bir milletvekili Meclis bahçesinde mangalda lop lop kebap partisi düzenlemişti.

Son seçimlerde AKPARTİ’den CHP’ye geçen belediyelerdeki lüks ve şatafat görüntüleri…

Peki bunlar böyle de sayın C.Başkanı değişmedi mi?

2002’de iktidara gelmeden önce çok mütevazi bir hayatı olan C.Başkanı ERDOĞAN, iktidar olduktan sonra yavaş yavaş bu mütevazi hayat tarzından uzaklaştı.

Geldiğimiz noktada bugün onlarca yazlık-kışlık, uçan-yüzen saray ve köşklerde hayat sürüyor. Onlarca makam uçağı, Helikopterler, lüks makam arabaları..

Sofrasında kendilerini iktidarda tutan fakir fukaranın ismini bile bilmediği Mangolar, ejder meyveleri vs.

C.Başkanımızın muhterem eşlerinin 50 bin dolarlık çantası..

Bütün bunları görmeye başlayan fakir fukara bu partinin artık kendi partisi olmadığını ve kendisiyle yabancılaştığı hissine kapıldı.

Bu parti artık fakir fukara sofralarından istakozlu yengeçli sofralara geçenlerin partisi olmuştu.

Mücahit olarak yola çıkanlar Müteahhit olup çıkmıştı. Gecekondulardaki iftarlar artık halka inandırıcı gelmemeye başladı. Velhasıl Halktan koptukça koptular.

Ve bu günlere geldiler.

Sonucu ADIYAMAN’la bitirelim;

2002’den bu yana AKPARTİ’nin kalesi olan ADIYAMAN’da, özellikle her seçimde %80’in üzerinde oy çıkan Kayalık, Malazgirt ve Sümerevler gibi mahallelerde eğer CHP’nin gerisinde kalıyorsa bu durum artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığının çok ciddi bir işaretidir.

AKPARTİ bunu nasıl okur bilemem ama halkta çok ciddi bir değişim olduğu gayet açıktır.

Mithat SOLGUN