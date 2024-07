Kentte bazı sosyal medya hesaplarından "Hastanede ishal kusma vakası almış başını gidiyor, salgın tehlikesi var, bu vakalar neden artıyor, bunla ilgili bir araştırma yapıldı mı, salgın tehlikesi vatandaştan mı saklanıyor" şeklinde yer alan yazılar hakkında yazılı açıklama yapan Adıyaman Valiliği, gerçek dışı, spekülatif ve kötü niyetli yoruma dayalı haberler olduğunu belirterek, toplumu korku ve paniğe sevk edebilecek bu tür paylaşım ve haberlere karşı her türlü idari ve hukuki soruşturma başlatılacağını hatırlatıldı.

"Ciddiyetten uzak bir yaklaşımdır"

"Kamusal sorumluluktan uzak bir anlayışla halk arasında korku, endişe ve panik yaratabilecek bu tarz bir açıklamayı herhangi bir somut bilgi, belge ve duyuma sahip olmadan yapmak ciddiyetten uzak bir yaklaşımdır."diyen Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada,"Bugün ilimizde bazı basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medyada yer alan, “Hastanede ishal kusma vakası almış başını gidiyor, salgın tehlikesi var, bu vakalar neden artıyor, bunla ilgili bir araştırma yapıldı mı, salgın tehlikesi vatandaştan mı saklanıyor” şeklinde gerçek dışı, spekülatif ve kötü niyetli yoruma dayalı haberle ilgili olarak;

Sağlık kurumlarına bulantı kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleri ile başvuran hastalar sürekli olarak yaş grubu, adres ve hastalık belirtilerinin başlangıç saati dikkate alınarak günlük olarak takip edilmektedir. 2024 Haziran ayı içerisinde İlimiz merkez ve ilçelerinde kusma ve ishalli hastalıklar ile ilgili salgın olarak tanımlanabilecek düzeyde bir artış söz konusu olmadığı gibi, önceki yıllardaki aynı döneme göre daha az vaka sayısı söz konusudur. Durum böyle iken, kamusal sorumluluktan uzak bir anlayışla halk arasında korku, endişe ve panik yaratabilecek bu tarz bir açıklamayı herhangi bir somut bilgi, belge ve duyuma sahip olmadan yapmak ciddiyetten uzak bir yaklaşımdır."dedi.

"Hukuki yetkisini kullanacağının bilinmesi gerekmektedir"

Somut bilgi, belge ve kanıta dayanmadan toplumu korku ve paniğe sevk edebilecek bu tür paylaşım ve haberlere karşı her türlü idari ve hukuki işlem başlatılacağını belirten Valilik tarafından şu ifadelere yer verildi:

"Bundan sonraki süreçte Valiliğimizin ve ilgili kurumlarımızın, herhangi bir somut bilgi, belge ve kanıta dayanmadan toplumu korku ve paniğe sevk edebilecek bu tür paylaşım ve haberlere karşı her türlü idari ve hukuki yetkisini kullanacağının bilinmesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



