“Her an bir çukura düşebilirsiniz”

AK Parti İl Başkanı Kablan, yolların durumuna dair yaptığı değerlendirmede, “Yolları, çukurları, suları iyice düşünmeniz gerekiyor. Çünkü her an bir çukura düşebilirsiniz. Adıyaman halkının temiz, güzel, sağlıklı ve konforlu bir hizmete ihtiyacı var. Sayın Tutdere, Adıyaman’a arada uğrayın, belediyeye arada uğrayın ve Adıyaman halkına hak ettiği hizmeti yapın” ifadelerini kullandı.

“Off-road tutkunlarına sesleniyorum: Şehir dışına çıkmanıza gerek yok”

Adıyamanlı vatandaşların sanayiden çıkamadığını belirten Kablan, “Off-road düşkünü hemşehrilerimiz var. Adıyaman’ın dışına gitmeye gerek yok. Zaten bu yollarda herhangi bir yerden bir yere giderken o heyecanı yaşıyorsunuz” diyerek yolların bozukluğuna dikkat çekti.

“Bu iş böyle yapılmaz”

Altyapı çalışmaları hakkında konuşan Kablan, uygulama yöntemlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu iş nasıl yapılır? Hattın yerini belirlersiniz, kazarsınız, tedbirlerinizi alırsınız, borunuzu yerleştirirsiniz, dolgunuzu yaparsınız, üzerini kapatırsınız. Hemşehrilerinizi aylarca toza, dumana, çamura, pisliğe mahkum etmezsiniz.”

“Yama asfalta da razıyız ama o da yok”

Kablan, seçim öncesinde Başkan Tutdere’nin “Adıyaman yama asfaltla yönetilmeyecek” sözünü hatırlatarak, “Yama asfalta da razıyız şu anda ama bütün sokaklar böyle maalesef. Şehrin sokaklarında geçsin, bu eksikleri, bu sıkıntıları görsün ve tedbirleri alsın” dedi.

“Milli servet çürümeye terk edilmiş”

Altyapı borularının gelişi güzel bırakıldığını vurgulayan Kablan, “Bir tarafa yine bırakılmış borular. Eğer bu döşeme bitmediyse bu borular niye burada? Bunların hepsi milli servet. Sayın Tutdere, çıkıp ‘paramız yok’ diyorsunuz. Parayı bu şekilde heba ederseniz hiçbir para yetmez” dedi.

“Adıyaman’da ralliye başladık”

Kablan açıklamasının devamında, “Çukurları görüyorsunuz. Burada biz tam ralliye başladık. Kısmen ara sokaklar çok daha kötü durumda. Kazılmış, bırakılmış, terk edilmiş. Bütün Adıyamanlı hemşehrilerimiz bunu her gün yaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Tutdere rakamlarla oynuyor”

Belediye Başkanı Tutdere’nin 139 bin ton asfalt serildiğine yönelik açıklamasını da eleştiren Kablan, “Yıl sonunda yapmadıkları hizmetleri daha önce genel başkanlarına ‘100 kilometre altyapı yaptık’ diyen Tutdere, şimdi bunu 70 kilometreye düşürdü. Halkımız her şeyi takip ediyor, her şeyi biliyor” dedi.

“Çukur sineması çekilir”

Kablan açıklamasını, “Adıyaman’da iyi bir çukur sineması çekilir. Allah Adıyamanlı hemşehrilerimize sabır versin” diyerek tamamladı.

Kaynak : PHA