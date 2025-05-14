Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirerek, “Terörün devri kapandı. Terörsüz Türkiye için yeni bir dönem başladı. Bu başarı 86 milyonun ortak zaferidir” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda, PKK’nın kendini fesih ve silah bırakma kararını “Terörsüz Türkiye” hedefinde yeni bir safha olarak nitelendirdi.

“Bu safha; birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı, aynı ortak geleceğe doğru yürüyüşümüzü güçlendirme safhasıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu safha, 86 milyonun arasına örülen terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. Bu safha, demokrasimizin serpilmesine ket vuran büyük bir engelden kurtulma safhasıdır" diye konuştu.

Terör, silah, şiddet ve illegalitenin devrinin kapandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu sürece katılması gerektiğini vurguladı.

“TÜRKİYE TERÖRLE DEĞİL, TEKNOLOJİ VE KÜLTÜRLE ANILSIN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin teknoloji, kültür, sanat ve demokratik gelişimle anılmasını istediklerini belirterek, “Bu başarı 86 milyonun tamamınındır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sürecin sorunsuz ilerlemesine katkı sağladı” dedi.

Erdoğan, PKK’nın sözlerinin uygulanmasının Millî İstihbarat Teşkilatı tarafından titizlikle takip edileceğini ekledi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı https://t.co/XzBLrOJBqW— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2025

YATIRIM VE BARIŞ DİPLOMASİSİ VURGUSU

Uluslararası girişimcilere “kazan-kazan” anlayışıyla yatırım çağrısı yapan Erdoğan, petrol ve madenlerin hızla milletin hizmetine sunulacağını, sanayi ve tekstil gibi alanlarda yeni tesislerin teşvik edileceğini söyledi. Türkiye’nin barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline geldiğini ifade ederek, bölgesel ve küresel krizlerde arabuluculuk rolüne dikkat çekti.

SURİYE VE GAZZE’YE MÜJDELİ HABERLER

Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye yaptırımları kaldırma kararına teşekkür ederek, “Gazze’deki vahşete son vermek için yürüttüğümüz çabalarda da Trump’ın desteğine güveniyorum. Yakında yüreklere su serpen haberler almayı umuyoruz” dedi.

YEREL YÖNETİMLERDE YENİ DÜZEN

Belediyelerin mali kaynaklarının denetimi için yerel dinamiklere ve merkezi kurumlara dayalı yeni bir yapı öneren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayyım uygulamasının terör örgütünün feshi sonrası istisna haline geleceğini belirtirken, meclisteki partilere de, etkin bir yerel yönetim sistemi için ortak akılla çözüm geliştirme çağrısı yaptı

Erdoğan, Türkiye’nin barış, huzur, demokrasi ve istikrar hedeflediğini vurgulayarak, “Terörsüz Türkiye menziline kararlı, sabırlı ve yapıcı bir anlayışla ilerleyeceğiz. Tarihi fırsatı küçük hesaplarla heba etmeyeceğiz.Türkiye’nin barış ve adalet için eşsiz birikimini kullanmaya devam edeceğiz" dedi.