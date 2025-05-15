Kahta Otogar Kavşağı’nda kurulan hayır çarşısının açılışına Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Kahraman, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kahraman'dan Dua, Kaymakamdan Destek

Hayır çarşısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Kahraman’ın yaptığı dua ile açıldı. Açılışın ardından stantları gezen davetliler, el emeği ürünlerin sergilendiği alanlara özel ilgi gösterdi. Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal da özellikle el işi sanatlarının yer aldığı standı ziyaret ederek emeği geçenleri tebrik etti.

Gelir Kur’an Kurslarına Bağışlanacak

Hayır çarşısında satışa sunulan ürünlerden elde edilen tüm gelirin Kahta’daki Kur’an kurslarının ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, gönüllülerin katkılarıyla hazırlanan el işi ürünler, yiyecek ve içecek stantları yer aldı.

Toplumsal Dayanışmaya Vurgu

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, hayır çarşısının hem dini eğitim hizmetlerine destek sağlamak hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirmek adına anlamlı bir organizasyon olduğunu ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak : PHA