“Romen Kardeşlerimizi Misafir Etmekten Mutluluk Duyarız”

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Romen kardeşlerimizi şehrimizde misafir etmekten büyük mutluluk duyarız. Adıyaman’ın tarihi, doğası ve mutfağıyla onları buluşturmak isteriz. Güneşin dünyada en güzel doğup battığı bu kadim şehir, Anadolu misafirperverliğinin en güzel örneklerini sunmaya hazırdır. Bütün Romen halkını Adıyaman’a davet ediyoruz.”

“Romanya’nın Deprem Sonrası Dayanışmasını Hissettik”

6 Şubat depremlerine de değinen Başkan Tutdere, “Yaşadığımız büyük felaketten sonra Romanya’nın dayanışma duygusunu hissettik. Bu anlamlı buluşmayı sağlayan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Sayın Zeynel Abidin Kıymaz’a teşekkür ediyorum” dedi.

Dociu: “İki Yılda Büyük Mesafe Kat Edilmiş”

Romanya Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve TV DADA Ploieşti yöneticisi Claudius Mihail Dociu, Adıyaman’da yapılan çalışmalar karşısında şaşkınlıklarını dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

“6 Şubat deprem felaketinin ardından Adıyaman’daki enkaz görüntülerini üzülerek izledik. Bugün gördük ki, bu enkazların ardından çok ciddi çalışmalar yapılmış. İki yılda yeniden ayağa kalkmış bir şehirle karşılaştık. Nemrut, Arsemia, Eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş Tepesi ve Perre Antik Kenti gibi tarihi yerler bizi büyüledi.”

Adıyaman’da heyete gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti de dile getiren Dociu, hazırlayacakları belgesel ve haber yayınlarıyla Adıyaman’ın tanıtımına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Kıymaz: 'Romen Yayınları Adıyaman’ı Avrupa’ya Taşıyacak”

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“6 Şubat sonrası Adıyaman büyük bir yıkım yaşadı. Ancak şu anda ilimiz yeniden ayağa kalkmak için seferberlik içinde. Bu ziyaretin gerçekleşmesinde Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay’ın desteği büyük. Romen medya mensuplarının yayınları sayesinde Adıyaman’ın Avrupa’ya tanıtılacağına inanıyoruz.”

Kıymaz, misafirperverliğinden dolayı Başkan Tutdere’ye de teşekkür etti.

Saat Kulesi Maketi Hediye Edildi

Ziyaretin sonunda Başkan Tutdere, Romen gazetecilere Adıyaman’ın simgelerinden biri olan Saat Kulesi maketi hediye etti ve heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Romen Heyette Yer Alan İsimler:

Claudius Mihail Dociu – TV DADA Ploieşti Yöneticisi (Romanya Profesyonel Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı)

Daniel Marius – Kameraman, TV DADA Ploieşti

Vâlcu Mariana – Muhabir, ANTENA 3

Zamfira Silviu – Kameraman, ANTENA 3

Andrei Mariana Alexandra – Muhabir, ROMANIA TV

Nucă Ionela Tudorița – Kameraman, ROMANIA TV

Murat Sevigen – Kameraman, Gazete Balkan

Kaynak : PHA