“Şanlıurfa, Adeta Bir Açık Hava Müzesi”

Romen gazetecilere Şanlıurfa ve Karaköprü hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şehri “peygamberler diyarı” olarak tanımlayarak şunları söyledi:

“Şanlıurfa’mız, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi ve kültürel zenginliğiyle adeta bir açık hava müzesidir. Romanya’dan her yıl yaklaşık 3 milyon turist Türkiye’ye geliyor. Bu turistlerin önemli bir kısmı İstanbul ve İzmir’i tercih ediyor. Ancak biz Şanlıurfa’nın da bu güzergahlar arasında yer almasını istiyoruz. Romen turistleri Karaköprü başta olmak üzere ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye davet ediyoruz.”

“Romanya’da Yatırımı Olan Şanlıurfalılar da Var”

Romen gazetecilerle yapılan görüşmede ekonomik ilişkiler de gündeme geldi. Başkan Çiftçi, “Şanlıurfalı birçok hemşerimiz Romanya’da çeşitli sektörlerde yatırımlar yapmaktadır. Bu tür karşılıklı ilişkiler ülkeler arası dostluk köprülerini daha da güçlendirecektir” dedi.

“Medya Mensuplarına Önemli Görevler Düşüyor”

Romen gazetecilerin Türkiye izlenimlerini ülkelerinde paylaşacak olmalarının önemine değinen Çiftçi, “Romanya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde siz değerli medya mensuplarının katkısı büyük olacaktır. Yayınlarınızla Şanlıurfa’nın güzelliklerini tanıtırsanız memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.

Zeynel Abidin Kıymaz: “İlişkilerin Güçlenmesinde Medya ve STK’ların Rolü Büyük”

Romen gazetecilere eşlik eden GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise yaptığı değerlendirmede, gezinin Türkiye-Romanya ilişkilerine katkı sunduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

“Bu organizasyonlar, sadece hükümetler düzeyinde değil, sivil toplum kuruluşları ve medya aracılığıyla da ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sunmaktadır. GAP Gazeteciler Birliği olarak hem Türkiye-Romanya ilişkilerine hem de Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin gibi önemli şehirlerin tanıtımına katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Misafirperverliğinden dolayı Başkan Nihat Çiftçi’ye teşekkür ederim.”

Claudius Mihail Dociu: “Romen Turistlere Şanlıurfa’yı Önereceğiz”

Romanya Profesyonel Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Claudius Mihail Dociu ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa’da Balıklıgöl ve Göbeklitepe gibi önemli yerleri gezdik. Ülkemize döndüğümüzde televizyon yayınlarımızda bu izlenimleri paylaşacağız. Romen halkına Türkiye’yi ziyaret ettiklerinde mutlaka Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin’e gitmelerini önereceğiz” dedi.

Kaynak : PHA