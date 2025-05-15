4 Tabanca, 2 Tüfek ve 30 Fişek Ele Geçirildi

Uygulamalar neticesinde yapılan aramalarda; 4 adet tabanca, bu tabancalara ait farklı çaplarda toplam 30 fişek ile birlikte 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca uygulama sırasında arandığı tespit edilen 1 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet: “Çalışmalarımız aralıksız sürecek”

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen asayiş uygulamalarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PHA