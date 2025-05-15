İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un paylaşımına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Türkiye’de bir çalışma ziyareti kapsamında buluşacak.
İkili ve heyetler arası görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin acil ateşkes ve barış müzakerelerinin başlatılmasına yönelik tutumunu vurgulayacak.
Ayrıca, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkilerindeki önemli konular da görüşülecek.
Zelenskiy'in uçağı kısa bir süre önce Ankara Esenboğa'ya ulaştı.
Kaynak: İGF