Tarım, bir milletin geleceğidir; çiftçi ise bu geleceğin mimarıdır. Toprağa düşen her tohumda bir umut, her alın terinde bir gelecek var…

Bugün; her sabah gün doğmadan tarlasına giden, alın teriyle sofralarımıza bereket taşıyan, doğayla uyum içinde çalışan emektar çiftçilerimizin günü… Zengin toprakların yoksul insanları olmayı hak etmiyoruz. Karamsar değil umutluyuz. Umudumuz, tarımsal zenginliğimiz ve çiftçilerimizdir.

Tüm zorluklara, engellere, ithalat baskısına rağmen üreten çiftçilerimizi bir gün değil her gün ayakta alkışlamalıyız.

Emek, alın teri ve sevgileriyle üreterek, topraklarımızın cömertliğini sofralarımıza sunan fedakâr ve cefakâr tüm çiftçilerimiz desteklenmeli. Umarım Ülkemizde TARIM hak ettiği yerlere gelir. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız.

AKP'nin yanlış ekonomi ve tarım politikaları, değişen iklim koşullarına, salgına ve ekonomik dengesizliklere rağmen üretmeye ve paylaşmaya devam eden tüm çiftçilerimiz zor günler geçiriyor.

Türkiye'de son 12 yılda toplam çiftçi sayısı %48 oranında azaldı! Çiftçilerimize ve çiftçilerimizin hayat kalitesinin iyileştirilmesini sağlayacak kırsal kalkınma politikalarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Tarım arazileri nicelik ve nitelik açısından her geçen gün azalıyor. Yüksek maliyet ve istikrarsız üretici fiyatının varolduğu bir ortamda çiftçi tarımdan kopuyor. Gıda güvencesi ve güvenliğinin önemi ise her geçen gün artıyor. Bu vesile ile Emeklerinin karşılığını alamayan, toprağa hayat veren emeğiyle işlediği toprağın bereketine bereket katan, üreterek ekonomimize katkı sunan tüm çiftçilerimizin #DünyaÇiftçilerGünü’nü 🌾kutluyorum.

Dünya Çiftçiler Gününde; Çiftçiler yaşam mücadelesi veriyor, kutlama yapacak durumda değil. En zor koşullarda bile gıdamızı üreten çiftçilerimizi alkışlıyorum. Kendi parasıyla arazi alarak çiftçilik yapan, kurduğu çiftlikleri halkına bağışlayan Atatürk’ü saygıyla anıyorum.