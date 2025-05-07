Ziyarette, Adıyaman’ın gençliğine ve spor altyapısına yönelik tamamlanan yatırımlar, devam eden projeler ve yeni talepler ele alındı. Görüşmede, kentin ihtiyaçları ayrıntılı biçimde istişare edilerek Bakan Bak’a iletildi.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Osman Aşkın Bak ile ilimizde tamamlanan yatırımları, devam eden projeleri ve yeni taleplerimizi görüştük. Adıyaman’ın yeniden imar sürecinde gençlerimizi merkeze alan ve spor altyapısını güçlendiren bu projelerin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Sayın Bakanımıza yakın ilgileri ve verdikleri destek için teşekkür ediyoruz.”

Ziyarette ele alınan başlıca konu başlıkları ise şöyle sıralandı:

Gerger, Sincik, Tut, Çelikhan ve Gölbaşı ilçelerine Mahalle Tipi Gençlik Merkezleri, Merkez Fatih Spor Salonu, Besni Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

Devam Eden Projeler:

Kahta Spor Kompleksi (2.000 kişilik spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu)

Sümerevler Atletizm Tartan Pisti

Yeni Talep ve Planlamalar:

15.000 Seyirci Kapasiteli Atatürk Şehir Stadyumu

İndere, Örenli, Gölbaşı, Kahta (Salkımbahı), Besni Afet Konut Alanlarında:

Gençlik Merkezleri

Spor Salonları

Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahaları

Adıyaman-İndere arasında Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu

Gölbaşı’na 1.500 seyirci kapasiteli yeni spor salonu

Spor Toto destekli 24 adet futbol sahası

Kahta ilçesine 2.000 kişilik Amatör Futbol Sahası

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, ziyarette gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak’a ve Adıyaman milletvekilleri İshak Şan ile Resul Kurt’a teşekkür etti.

Kaynak : PHA