Şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kentte yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında sunum yapılırken, kurumlar arası iş birliğinin daha etkin hale getirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Osman Varol, “Kadim medeniyetimiz ailenin önemi, kadınlara karşı tutum ve davranışlarımızı ve hayatın her alanında bizlere yol gösteren tüm güzel hasletleri sunmaktadır. Türk toplum ve aile yapısında müstesna bir yere sahip olan kadın, aile kurumunun temel taşı, insani değerlerin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusudur. Kadına şiddet başta olmak üzere her türlü şiddet eğiliminin temelinde bu kadim değerlerimizin yeterince özümsenmemesi yer alıyor. Bu anlamda kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla toplumun her kesimiyle iş birliği içerisinde ‘şiddete sıfır tolerans’ ilkesi doğrultusunda kadına yönelik şiddetin her türlüsüyle kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki kadının mutlu ve huzurlu olmadığı bir dünyanın mutluluğu ve huzurundan söz edilemeyecektir”dedi.

Kaynak : PHA