Törene Yoğun Katılım

Üniversitenin Merkezi Derslikler Farabi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koca, Akçadağ Kaymakamı Adem Topacı, Adıyaman Eczacılar Odası Başkanı Yaşar Koca, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Eczacılık Fakültesi’ni ve mesleği tanıtan sinevizyon gösterimi izleyicilere sunuldu.

Rektör Keleş: “Etik ve Sorumlulukla Yol Alın”

Programın açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koca, mesleğe adım atan öğrencilere başarılar dileyerek eczacılık eğitiminin önemine dikkat çekti. Daha sonra kürsüye çıkan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ise öğrencilere mesleki etik, sorumluluk ve özveri konularında tavsiyelerde bulundu. Rektör Keleş, eczacılığın sadece bir meslek değil, aynı zamanda insan sağlığına hizmet eden önemli bir alan olduğunu vurguladı.

60 Öğrenci Beyaz Önlüklerini Giydi

Yapılan konuşmaların ardından 60 öğrenci, öğretim üyelerinin ellerinden beyaz önlüklerini giyerek meslek yolculuklarına ilk adımı attı. Tören sırasında öğrenciler ve aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

Uygulama Eczanesi Açıldı

Etkinlik kapsamında Eczacılık Fakültesi bünyesinde hizmet verecek olan uygulama eczanesinin açılışı da gerçekleştirildi. Uygulama eczanesi, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Müzik Dinletisiyle Sona Erdi

Törenin sonunda Gençlik Merkezi Müzik Grubu’nun sahne aldığı müzik dinletisi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlik, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PHA