Gençlerle Bilgi ve Deneyim Paylaşımı

Programın moderatörlüğünü üniversite öğrencilerinden Ahmet Baran Çetinkaya ve Abdulkadir Yılmaz üstlendi. Etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Abdülkadir Çelenk ile çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenci katıldı.

Aydın’dan Gençlere Kariyer Tavsiyeleri

Söyleşide kamu yönetimi, siyaset ve hukuk alanlarında edindiği tecrübeleri öğrencilerle paylaşan Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, kamu hizmetinde liyakat ve sorumluluk bilincine dikkat çekti. Gençlere kariyer planlamalarında dikkat etmeleri gereken noktaları aktaran Aydın, bilgi ve birikim paylaşımının gelecek nesillerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Soru-Cevap ve Hediye Takdimiyle Sona Erdi

Katılımcı öğrencilerin sorularını yanıtlayan Aydın, söyleşinin sonunda dinleyicilere teşekkür etti. Program, soru-cevap bölümünün ardından hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak : PHA