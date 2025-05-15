Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medyada gençlerin yaratıcı paylaşımlarını övdü, ancak fazla kilo sorununa dikkat çekti. 81 ilde başlatılan uygulamayla Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ölçümlerine katıldığını duyuran Bakan Memişoğlu, ücretsiz beslenme danışmanlığı için Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne davet etti.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden gençlere seslenerek, fazla kilo konusunun ciddiyetine vurgu yaptı.

Bakan Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan yeni uygulama kapsamında gönüllü olarak vücut kitle indeksi (VKİ) ölçtürdüğünü açıkladı.

“Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. Çok yaratıcı ve eğlencelisiniz. Ancak fazla kilo konusu ciddi” diyerek paylaşımda bulunan Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın fazla kilolu bireyleri Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne yönlendirdiğini, burada ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunduğunu belirtti.

https://twitter.com/drmemisoglu/status/1922937456598339693

Uygulamanın, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, gençleri VKİ ölçüm noktalarına davet ederek, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı için sizleri de bekliyoruz” çağrısında bulundu.