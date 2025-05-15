“Adıyaman Belediyesi’nin katkısı olmadan proje başlayamazdı”

Çarşı Projesi’nin birinci etabının başlamasında belediyenin çözüm odaklı tavrının ve sunduğu katkının etkili olduğunu ifade eden Başkan Tutdere, şunları kaydetti:

“Çarşı projesinin birinci etabıyla ilgili daha önce bir toplantı gerçekleştirdik. Belediye meclisimizle birlikte ‘Biz çözümden yana olacağız’ kararı aldık. Şu anda birinci etabın başlamış olmasında Adıyaman Belediyesi’nin ortaya koyduğu bu tutum ve katkı doğrudan etkili olmuştur. Kendi meydanımızı, otoparkımızı ve eski belediye hizmet binamızı tahsis ettiğimiz için proje hayata geçebildi. Çarşı binamızın yerini vererek doğrudan destek sunduk. Aksi takdirde bu proje başlayamazdı.”

“Yeni etaplar ihtiyaç değil, zorunluluk”

Çarşı Projesi'nin ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarının da hayata geçirilmesinin elzem olduğuna dikkat çeken Başkan Tutdere, bu sürecin sadece şehir estetiği açısından değil, halkın güvenliği ve şehrin ekonomik canlanması açısından da önemli olduğunu ifade etti:

“Bu etapların tamamlanması, deprem kuşağındaki şehirlerimiz için yalnızca bir ihtiyaç değil, zorunluluktur. Ulucami, Varlık, Mara ve Musalla mahalleleri başta olmak üzere kent merkezinde yer alan yapı stoğu ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Kentsel dönüşüm bu alanlarda acilen başlatılmalıdır.”

“Dönüşüm halkın yararına olacak şekilde yapılmalı”

Belediye olarak dönüşüm projelerine destek verdiklerini ifade eden Başkan Tutdere, sürecin mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde, esnafın haklarını koruyacak şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı:

“Adıyaman Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de dönüşümün, yenilenmenin ve halkın yararının yanındayız. Mülkiyet haklarına saygı gösterilerek, esnafımızın mağdur edilmediği bir dönüşüm anlayışını savunuyoruz.”

“Ankara nezdinde takip sürüyor”

Kentsel dönüşüm ve imar projelerinin sadece yerel yönetimin değil, merkezi idarenin de takibini gerektirdiğini belirten Tutdere, Ankara’da yürüttükleri temaslara da değindi:

“Geçtiğimiz hafta Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ettim. Milletvekillerimizle birlikte bakanlıklar ve genel müdürlüklerde şehrimizin meselelerini gündeme getiriyor, çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Hem bir belediye başkanı hem de bu şehrin bir evladı olarak Adıyaman’ın geleceği için çalışmaya devam edeceğim.”

Kaynak : PHA