Toplam 1500 metrekarelik alana inşa edilecek olan Kadın Yaşam Merkezi’nde, sosyal, kültürel ve sportif birçok faaliyete imkân tanıyacak alanların yer alacağı belirtildi.

Projeye göre merkezde; ücretsiz internet erişimi, bebek bakım odaları, mini kafe, fitness salonu, çocuk oyun alanları ve yüzme havuzu gibi çeşitli hizmet birimleri yer alacak. Projenin kadınlara özel olarak planlandığı ve tamamlandığında ilçedeki en kapsamlı sosyal yatırımlardan biri olacağı vurgulandı.

"Kadınlarımıza değer, hayata değer katıyor"

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç yaptığı açıklamada, kadınların her alanda daha fazla görünür olması gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Kadınlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onların yaşam kalitesini artırmak, sosyal ve kültürel hayata daha etkin katılımlarını sağlamak için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Kadınlarımıza değer, hayata değer katıyor. Kahta için çalışıyor, kadınlarımızla birlikte güçleniyoruz.”

Başkan Hallaç, Kadın Yaşam Merkezi’nin kadınların bir araya gelerek sosyalleşebileceği, gelişimlerine katkı sağlayabileceği önemli bir buluşma noktası olacağını belirterek, merkezin kısa süre içerisinde yapımına başlanacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA