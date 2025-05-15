“Türkiye olarak adil ve kalıcı barıştan yanayız”

Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye'nin her iki ülkeyle de güçlü ilişkileri bulunduğunu belirtti. İstanbul’da müzakereler için teknik heyetlerin hazır bulunduğunu söyleyen Fidan, “Bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Zelenski Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme halindeler. Rusya'dan teknik bir heyet İstanbul'da, Amerikan heyeti de İstanbul'da bulunuyor. Bu gelişmeler, barış için gerekli iradenin nihayet ortaya çıkmakta olduğunu gösteriyor” dedi.

“Barış sürecine devam etmeliyiz”

Fidan, Türkiye’nin barışa ulaşma hedefine sadık kaldığını vurgulayarak, “ABD Özel Temsilcisi arabuluculuğunda başlatılan Ukrayna-Rusya müzakereleri belli bir aşamaya geldi. Taraflar, Amerika’nın da ortaya koyduğu politik tercihle görüşlerini eviriyorlar. Bizim bu sürece devam etmemiz lazım” diye konuştu.

“YPG’den beklenen adımlar henüz gelmedi”

Fidan, Suriye Hükümeti ile SDG arasında imzalanan mutabakata ilişkin, “İlk açıklamada olumlu bir yaklaşım sergilemiştik, ancak şu ana kadar YPG tarafından pratikte atılmış bir adım görmedik” ifadelerini kullandı. Anlaşmanın içeriğine değinen Fidan, “Silahlı yapıların tasfiye edilmesi, Suriye Milli Ordusu’na entegrasyon, sınır güvenliğinin merkezi yönetimce sağlanması, tüm etnik unsurların eşit vatandaşlık temelinde anayasal güvenceye alınması gibi ilkelerin hayata geçmesini bekliyoruz” dedi.

“Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması süreci ilerliyor”

ABD, Türkiye ve Suriye arasında yapılan son temaslara değinen Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çevrimiçi katılım sağladığı toplantıda Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının konuşulduğunu belirtti. Fidan, “Bugün ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile üçlü bir toplantı yapacağız. Liderler düzeyindeki kararların pratiğe nasıl döküleceğini konuşacağız” dedi.

“ABD'nin bölgeden çıkışı mümkün olabilir”

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin de konuşan Fidan, bu varlığın DEAŞ ile mücadele çerçevesinde şekillendiğini hatırlatarak, “Bölgesel sahiplenme anlayışı ile hareket ediyoruz. DEAŞ tehdidi azaldıkça ABD’nin bölgeden problemsiz ayrılması mümkündür” değerlendirmesinde bulundu.

“Gazze'deki ateşkesi ve yardımı destekliyoruz”

Gazze’de devam eden insani krize dair açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz girişi her zamankinden daha önemlidir. Türkiye, ateşkese yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edecektir. İki devletli çözüm için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

“Avrupa güvenliği NATO'dan kopuk ilerleyemez”

NATO’nun Avrupa güvenlik mimarisindeki rolüne değinen Fidan, “Avrupa’nın kendi güvenliğini sağlamak için uygun bir iş birliği modeli geliştirmesi bir zorunluluktur. Türkiye bu sistemin ayrılmaz bir parçasıdır” ifadelerini kullandı. Fidan, AB’nin savunma sanayi planlarının da tüm NATO müttefiklerine açık olması gerektiğini vurguladı.

“Baltık ve Estonya sınırında yaşanan gelişmeleri izliyoruz”

Fidan, Estonya kıyılarında artan güvenlik tırmanışıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Konunun NATO toplantısında da gündeme geldiğini belirten Fidan, “Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her ülkenin güvenliği ve istikrarı önemlidir” dedi.

“İki devletli çözüm Filistin ve İsrail için de gereklidir”

Son olarak, Gazze krizine yönelik uluslararası toplumun sorumluluğuna dikkat çeken Fidan, “Gazze'de yaşananlar insanlık adına kara bir lekedir. Bu lekeden kurtulmak için hep birlikte hareket etmeliyiz. İki devletli çözüm sadece Filistin için değil, İsrail için de gerekli” dedi.

Kaynak : PHA