“Tüneller ve Köprülerle Zor Coğrafya Aşılacak”

Projenin 6 bin 410 metre uzunluğunda 2 adet tünel ve toplamda 597 metre uzunluğunda 5 adet köprü içerdiğini belirten Alkayış, özellikle zorlu dağ geçitlerinin bu yapılarla aşılacağını ifade etti. Yolun tamamlanmasıyla sürüş güvenliği ve konforunun önemli ölçüde artacağını belirten Alkayış, “Halkımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyoruz. Bu proje tamamlandığında sadece yol değil, aynı zamanda yeni bir yaşam kolaylığı sunulacak” dedi.

“Modern ve Güvenli Ulaşım İçin Önemli Bir Adım”

Milletvekili Alkayış, açıklamasında projenin sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda bölgenin sosyoekonomik gelişimi açısından da önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Alkayış şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman ile Çelikhan arasındaki bu yol sadece asfaltla döşenmiş bir hat değil, aynı zamanda yıllardır beklenen bir kalkınma hamlesidir. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman’ımız gün geçtikçe daha müreffeh bir şehir hâline gelmektedir.”

Projeyle Üç Alanda Katkı Sağlanacak

Milletvekili Alkayış, yol projesinin 3 temel alanda önemli faydalar sağlayacağını şu şekilde sıraladı:

Güvenlik ve Konfor: Tüneller sayesinde dağ geçitleri daha güvenli şekilde aşılacak, sürücülerin karşılaştığı riskler azalacak.

Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Kısalan yol mesafesi, yakıt tüketimini ve seyahat süresini azaltarak vatandaşlara doğrudan katkı sağlayacak.

Bölgesel Kalkınma: Adıyaman’ın kuzeyindeki Çelikhan başta olmak üzere ilçelerle bağlantılar güçlenecek, ticaret ve sosyal etkileşim artacak.

“Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde Yol Alıyoruz”

Milletvekili Alkayış, projeye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na teşekkür etti. Alkayış, “Sürecin başından beri takipçisiyiz. Bu proje Adıyaman’ımızın geleceğine atılmış güçlü bir adımdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başladık, inşallah milletimizle birlikte bitireceğiz” diye konuştu.

“Takipçisi ve Destekçisi Olmaya Devam Edeceğiz”

Açıklamasının sonunda, projenin ilerleyen süreçlerinde de her aşamasını yakından takip edeceklerini belirten Alkayış, “Bu yatırımın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman’a hizmet yolculuğumuzda durmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA