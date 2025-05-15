“Devlet Stratejisi Olduğu Çok Açık”

PKK'nın fesih açıklaması öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreci yorumlayan Babacan, bu gelişmelerin arkasında devletin hazırlığı bulunduğunu ileri sürdü. Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Bahçeli’nin konuşmasını gördüğümüz anda bunun arkasında bir devlet çalışması olduğunu düşündük. Kullandığı ifadeler öylesine ifadeler değil. Belli ki geçen yazdan bu yana Bahçeli’ye bu süreç aktarılmış. Ya kendisi bu işin öncüsü olmak istedi ya da böyle bir rol üstlenmesi uygun görüldü, bilemiyoruz. Ama bu işin arkasında devletin ilgili birimlerinin ciddi bir hazırlığı var.”

“İfadeler Rastgele Değil, Tehlikeye İşaret Ediyor”

Babacan, PKK’nın fesih açıklamasında kullanılan terminolojinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Lozan, soykırım ve anayasa gibi ifadeler asla laf olsun diye söylenmedi. Bu kelimeler, toplumun sinir uçlarına dokunan ifadelerdir. Açıklamanın işaret ettiği tehlikenin farkında olunmalı. Bu iş büyümeden dikkatle yönetilmelidir.”

“Devletin Birimleri Bu Süreci Nasıl Kaçırdı?”

Açıklamanın içeriğinde yer alan bazı ifadelerin kontrolsüz biçimde yayımlandığını savunan Babacan, devletin istihbarat kurumlarının süreci yeterince denetleyip denetlemediğini sorguladı:

“Devletin ilgili birimleri bu süreci yakından takip ediyor olmalıydı. MİT başta olmak üzere, 27 Şubat'taki Öcalan mesajında nasıl titizlikle çalışıldıysa, bu açıklama da o ciddiyetle ele alınmalıydı. Ama görünen o ki, bu açıklama biraz 'aparatopar' hazırlandı. Öyle bir hazırlık yapılmış ki her şey ince ince işlenmiş ama sonuca bakınca sanki bu kritik ifadeler gözden kaçırılmış. Bu ciddi bir soru işaretidir.”

“Tarihi Bir Gelişme Ama Riskler Barındırıyor”

Babacan, PKK’nın fesih açıklamasının tarihi bir gelişme olduğunu vurgulamakla birlikte, sürecin doğru yönetilmemesi halinde risk oluşturabileceğini belirtti:

“PKK'nın kendini feshetmesi elbette önemli ve tarihi bir adımdır. Ancak dikkatli olunması gereken çok ciddi alanlar var. Bu bizim hem memleketimize hem de hükümete bir uyarımızdır. Dikkatli olunmazsa, sürecin kamuoyunda yanlış algılarla ve tepkilerle sonuçlanması mümkündür.”

Babacan’ın açıklamaları, iktidarın süreç yönetimine ilişkin dikkatli olması gerektiği yönünde uyarı niteliği taşıdı.

Kaynak : PHA