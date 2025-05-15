“Millete Rağmen Kimse Gelecek Tayin Edemez”

Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenlerin, PKK’nın kongresinden çıkan sonuçlar doğrultusunda Türk milletine ve devletine bir gelecek tayin etme hakkı olmadığını belirterek, "Taleplerden biri 50 bin insanımızın katili Abdullah Öcalan’ın affı ve siyaset yapma hakkı verilmesidir. Böyle bir hakkı kimse, sadece devlet yöneticisiyim diyerek kullanamaz" dedi.

“Bu Talepler İçin Millete Başvurulmalıdır”

PKK'nın bildirgesinde yer alan taleplerin kabulünün ancak milletin onayı ile mümkün olabileceğini vurgulayan Dervişoğlu, “Devletin değil, milletin rızası esastır. PKK’nın talepleri için referanduma gidilmelidir. Türk milleti Öcalan’ın affını istiyor mu, istemiyor mu, bunu millet belirlemelidir” ifadelerini kullandı.

“Ortak Vatan” Tanımına Tepki

PKK bildirgesinde geçen "Ortak Vatan" kavramını da eleştiren Dervişoğlu, bu tanımın uzun vadede üniter devleti zedeleyebilecek bir anlayış olduğunu savundu. Dervişoğlu, “Bu kavram, Yugoslavya’nın çöküş sürecinde üretilmiş uluslararası bir terimdir. Türkiye’de uygulanması, devletin temellerine dinamit döşemektir” dedi.

“Başkanlık İçin PKK ile Değil, Siyasi Partilerle Görüşülsün”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık sistemine devam etmek için PKK ile değil, siyasi partilerle görüşmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, “Eğer ömür boyu başkanlık için terör örgütüyle pazarlık yapılacaksa, buna dava arkadaşlarımla birlikte sonuna kadar direneceğim. Gitsin CHP ile, İYİ Parti ile, MHP ile görüşsün. TBMM çatısı altında ne gerekiyorsa tartışılsın” şeklinde konuştu.

“Türk Milliyetçiliği Kimseye Bırakılmayacak Kadar Yüce Bir Düşüncedir”

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de göndermelerde bulunan Dervişoğlu, Türk milliyetçiliğinin yalnızca bir kişinin ya da bir partinin tekelinde olmadığını belirtti. “Türk milliyetçiliği, ayrıştıran değil birleştiren bir fikirdir. Bu fikir, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelidir. Kimse bu fikri siyasi pazarlıklara alet edemez” dedi.

“Risk Alanlar Biziz”

Devlet yönetiminde alınan risklere de değinen Dervişoğlu, "Bu ülkede risk alanlar şehitlerimiz, gazilerimiz ve onların aileleridir. Ne Sayın Erdoğan ne Sayın Bahçeli bu konuda risk almıştır. Tutanaklara ve gelişmelere bakarak konuşuyorum" dedi.

“Müdafaa-i Hukuk Kongreleri Başlatacağım”

PKK bildirgesinin kamuoyunda yarattığı etkiyi tersine çevirmek için Anadolu’yu karış karış gezeceğini ve “Müdafaa-i Hukuk Kongreleri” düzenleyeceğini belirten Dervişoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti kaybetmiş, PKK kazanmış gibi bir hava yaratılmak isteniyor. Türk düşmanlarına bu duyguyu yaşatmamak için mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA