Tele1’e “Gazeteciler Masası” Yayını Üzerinden Ceza

RTÜK, Tele1 ekranlarında yayınlanan “Gazeteciler Masası” programında Halil Falyalı’nın elinde bulunduğu öne sürülen görüntüler üzerinden üst düzey devlet yetkilileri ve ailelerine ilişkin iddiaların, somut delil sunulmadan aktarıldığını belirtti. Hazırlanan raporda, yayın içeriğinin kişilik haklarına ve özel hayatın gizliliğine aykırı olduğu, habercilik etik kurallarının ihlal edildiği ifade edildi. Bu kapsamda Tele1’e, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesi gerekçesiyle üst sınırdan idari yaptırım uygulandı.

SZC TV ve Halk TV’ye “Tarafsızlık İhlali” Gerekçesiyle Ceza

Kurul, SZC TV'de yayınlanan “Hafta Sonu Ana Haber” ile Halk TV’de yayınlanan “Hafta Sonu Raporu” programlarında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıya ilişkin haberlerde idari kararlarla ilişkilendirme yapıldığı ve karşı görüşe yer verilmediği gerekçesiyle her iki kanala da “haberlerin doğruluğunun yeterince araştırılmaması” ilkesine aykırılıktan ceza verdi.

NOW TV’ye Gizli Reklam Yaptırımı

NOW TV’de Disney platformunda yayınlanan iki filme ait özel kesitlerin, bant reklamlarla birlikte ekrana getirilmesi ve bu içeriklerin izleyiciyi dolaylı şekilde Disney+ platformuna yönlendirdiği değerlendirilerek “gizli ticari iletişim” nedeniyle üst sınırdan idari yaptırım uygulandı.

YILDIZ EN ve SERHAT TV’ye Tele-Alışveriş Süresi İhlali Cezası

Kurul, YILDIZ EN ve SERHAT TV’nin tele-alışveriş yayınlarında süre sınırlarını aştığını tespit etti. Mevzuata göre, günlük toplam tele-alışveriş süresi 1 saati geçemezken ve kesintisiz en az 15 dakika sürmesi gerekirken, bu sürelerin ihlal edildiği belirlendi. Her iki kanala da idari para cezası verildi.

RTÜK Üyelerinden Kararlara Tepki: “Eleştirel Yayınlara Tahammül Yok”

RTÜK’te alınan kararlara, Üst Kurul Üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşçı sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.

Tuncay Keser, “2025 yılında 1 Ocak-15 Mayıs tarihleri arasında RTÜK tarafından verilen 40 cezanın 35’i; Halk TV, NOW TV, Tele1 ve SZC TV’ye verildi. Ceza tablosunun anlamı; eleştirel yoruma, farklı sese tahammül yok” değerlendirmesinde bulundu.

Taşçı: “RTÜK eliyle haber cezalandırılıyor”

Üye İlhan Taşçı ise, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında başlatılan soruşturmanın göz ardı edildiğini belirterek, “RTÜK, Özgür Özel’in aracının otoparka alınmadığına ilişkin alt yazıyı ‘spekülatif bilgi’ saydı ve cezalandırdı. Herkesin gözü önünde gerçekleşen saldırıyı bir tek RTÜK Başkanı görmedi. Türkiye, RTÜK eliyle haberin cezalandırıldığı ülke olarak tarihe geçti” ifadelerini kullandı.

Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i eleştirerek, “Biraz daha zorlasa ‘Özgür Özel’e zaten saldırı da olmadı; kim uyduruyor!’ diyecek” dedi.

Kaynak : PHA