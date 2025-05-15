“Cezaevinde Tutulmaması Gereken Gençler 37 Gün Yattı”

Özgür Özel, ziyarette yalnızca Ekrem İmamoğlu’nu değil, aynı dosya kapsamında tutuklanan Mehmet Ali Çalışkan, Ceyda Kıryak, Fatoş Pınar Türker, Elif Güven, İpek Elif Atayman ve Güldem Işık’ı da ziyaret ettiğini, Ayşe Barım’ın ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

37 gün sonra serbest kalan Esila Ayık’ın durumuna değinen Özel, “Ne ailesi, ne bizler ne de Türkiye’de kimse ‘iyi yaptınız, doğru yaptınız’ diyecek halde değiliz. Çünkü cezaevinde bir gün bile yatmaması gereken gençler 37 gün boyunca tutuldu. Bu ayıptan 37 gün sonra dönüldü ama o sürecin hesabını kim verecek?” dedi.

“Ön İnfaz Yöntemi Diktatör Rejimlerde Olur”

Özel, iddianame olmaksızın uzun tutuklulukların hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, “Mussolini’nin ön infaz yöntemidir bu. Kimse daha suçlama aşamasında, iddianame ortada yokken tutuklanamaz” ifadelerini kullandı. Tutuklama kararlarının siyasi saiklerle alındığını iddia eden Özel, Çağlayan’daki hâkimlerin “hırsla hareket ettiğini”, Silivri’de ise “moral üstünlüğün” ve “haklılık duygusunun” hakim olduğunu söyledi.

“Rüşvet Yok, Jammer Çıktı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “bir ay içinde her şey ortaya çıkacak” şeklindeki açıklamasını hatırlatan Özel, iddiaların hiçbir somut delille desteklenemediğini belirterek şunları söyledi:

“Rüşvet dendi, para yok. ‘Çantada jammer çıktı’ dediler. Jammer almak suç değil. Üstelik AK Partili belediye başkanlarının da jammerli araçlar kullandığı ortaya çıktı. İddialar boş, delil yok. MASAK raporu yok. Her söyledikleri çöküyor.”

“Tutuksuz Yargılama, Terörsüz Türkiye Mümkün”

Özel, sürece dair yargı organlarının baskı altında hareket ettiğini öne sürerek, “Savcı, ifade veren tutukluya ‘dediğim gibi ifade verirsen eve gidersin, vermezsen evlatlarını göremezsin’ diyor. Bu bir hukuk devleti değil, şantaj düzeni olur” diye konuştu.

Hukukun “itirafla değil, delille” ilgilendiğini söyleyen Özel, iktidara seslenerek “Biz terörsüz Türkiye’de varız, siz de tutuksuz yargılamada var olun, Türkiye’nin tansiyonu düşsün” çağrısında bulundu.

“Yargıdan Beklenen Beraat Kararıdır”

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçmişte kullandığı “suçlu varsa ceza alsın, yoksa beraat etsin” sözlerini hatırlatarak, “Devlet Bey bugün de aynı kanaatteyse, bu beraatin zamanı gelmiştir. Ricada bulunsun, iddianame yazılsın” dedi.

“Savcılar İddia Yerine İftira Peşinde”

CHP lideri, savcılığın görev sınırlarını aştığını ve belediyeleri denetlemekle görevli kurumların yerine geçmeye çalıştığını ifade ederek, “Ekrem Bey’in kendi döneminde soruşturma açtığı kişiyi savcılık bugün ‘itirafçı’ olarak kullanmaya çalışıyor. Bu akıl dışı bir yöntem” dedi.

“Bahçeli’nin Açıklamaları Erdoğan’ın Argümanlarını Çökertiyor”

Özel, çözüm süreci ve PKK’nın fesih açıklamasıyla ilgili hükümetin açıklamalarında çelişkiler olduğunu dile getirerek, “Devlet Bahçeli’nin verdiği ipuçları, devlet adına birtakım taahhütlerde bulunulduğunu ortaya koyuyor. Tayyip Bey, kendi milletvekillerine ‘pazarlık yok’ diyor ama Bahçeli’nin ifadeleri bunun tersini söylüyor” değerlendirmesini yaptı.

“Müzakere Yoksa, Muhatap Sizsiniz”

Çözüm süreciyle ilgili yürütülen tartışmalar hakkında “Ben müzakere eden değilim, terörü istemeyen taraftayım” diyen Özel, terör örgütlerinin açıklamalarına muhatap olanın kendisi değil, hükümet olduğunu vurguladı.

“Yerel Yönetimler Denetiminde Yetki Aşımı Var”

Özel, yerel yönetimlere dair denetim ve yargı süreçlerine de değinerek, “Sayıştay bulgularını Ekrem Bey bizzat soruşturmuş. Şimdi savcılık, o dönemde soruşturulan kişileri itirafçı yapmaya çalışıyor. Belediyeleri savcılar değil denetçiler denetler, denetçilerin bulduğu suç varsa savcı üzerine gider” diye konuştu.

“Beraat Zamanı Gelmiştir”

Konuşmasını yine iddianamenin hâlâ hazırlanmadığını hatırlatarak sürdüren Özgür Özel, son olarak şu çağrıyı yaptı:

“Devlet Bey geçmişte olduğu gibi ‘suç yoksa beraat etsin’ diyorsa, bu beraatin zamanı gelmiştir. Hukuk artık adım atmalı, bu rezillik sona ermeli.”

Kaynak : PHA