Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.04'te merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Ankara ve çevre illerde de hissedildi.

Bakan Kurum: "Saha tarama çalışmaları başladı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu’da saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.”

Ekipler sahada

Deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlara bağlı ekipler olası hasar ve ihtiyaçlara karşı sahaya yönlendirildi. İlk bilgilere göre, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bulunmuyor.

Yetkililer, vatandaşların resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri ve hasar tespiti yapılmadan binalara girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak : PHA