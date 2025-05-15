Türkiye ve Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ve 8. Dönem Toplantısı kapsamında Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı arasında iş birliği mutabakatı zaptına imza atıldı.KONYA (İGFA) - Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov’ın baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalara imza atıldı.

Bu kapsamda, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolü Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakan Yardımcısı Ilhomjon Umrzakov tarafından imzalandı.

ÖZBEKİSTAN’DAKİ ŞEHİRLERİN MASTER PLANLARININ GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA ÖN PROTOKOL YAPILDI

İmza törenini değerlendiren Başkan Altay, TDBB’nin 30 ülkeden 1.200 üyesi olan uluslararası bir bölge teşkilatı olduğunu anımsattı. Başkan Altay, “TDBB’nin temel amacı, belediyeler arasındaki kardeşlik ilişkileri geliştirmek ve tecrübe paylaşımı yapmak. Bugün de burada Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanımız ve TDBB arasında Özbekistan’daki şehirlerin master planlarının geliştirilmesi konusunda bir ön protokol imzaladık” diye konuştu.

İmzalanan protokol neticesinde Türkiye’deki ve bölgedeki belediyecilik deneyimini Özbekistan’daki belediyelere aktarılması konusunda çalışma yapacaklarını vurgulayan Başkan Altay, “Amacımız, şehirde yaşayan insanların daha mutlu yaşamaları için güzel mekanlar oluşturmak. Bunun için elimizden gelen katkıyı sunmayı arzu ediyoruz. Özbekistan ve Türkiye arasında son dönemde gelişen ilişkilere TDBB olarak katkı sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.