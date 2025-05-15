Bakanlık tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen “2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” konulu yazıya göre, öğretmenler için mesleki çalışma dönemi 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıflar İçin Uyum Eğitimi 1-5 Eylül’de

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Uyum programları, çocukların okula uyumunu kolaylaştırmak amacıyla çeşitli rehberlik çalışmalarıyla desteklenecek.

Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, hazırlık ve lise 9. sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları da gerçekleştirilecek. Pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik bilgilendirme ve uyum çalışmaları da aynı tarihlerde yürütülecek.

Birinci Dönem 8 Eylül’de Başlayacak

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl Tatili 19 Ocak’ta Başlayacak

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci Dönem 2 Şubat’ta Başlayacak

İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak : PHA