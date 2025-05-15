Hedef: Diyarbakır’ı Markalaşmış Bir Turizm Destinasyonu Haline Getirmek

Kurul toplantısında “Diyarbakır Turizm Tanıtım, Markalaşma Strateji ve Eylem Planı” sunumu yapılırken, planın ana hedefinin Diyarbakır’ı güçlü bir marka haline getirerek turizmde öne çıkan bir destinasyona dönüştürmek olduğu belirtildi.

Diyarbakır’ın tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin sürdürülebilir turizm anlayışıyla geleceğe taşınması amacıyla oluşturulan plan kapsamında; altyapının güçlendirilmesi, yerel iş birliklerinin artırılması ve kapsamlı tanıtım çalışmaları yapılması kararlaştırıldı.

Vali Zorluoğlu: “Diyarbakır Dört Mevsim Ziyaret Edilecek Bir Şehirdir”

Toplantıda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kentin turizm potansiyelini daha görünür kılmak istediklerini belirterek, “Diyarbakır, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle turizmde çok daha güçlü bir konumda olmayı hak ediyor. Hedefimiz, bu potansiyeli görünür kılarak şehrimizi dört mevsim ziyaret edilebilen, herkesin kendinden bir şey bulabileceği güçlü bir turizm markasına dönüştürmektir” dedi.

“Diyarbakır Zamanı” Vizyonu Tanıtımın Odak Noktası Oldu

Toplantının odak noktasını oluşturan “Diyarbakır Zamanı” vizyonu, kentin tanıtımında bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu vizyonla birlikte Diyarbakır’ın tarihi surları, Hevsel Bahçeleri, Ulu Camii, Hasanpaşa Hanı, İçkale, Ongözlü Köprü gibi simge yapılarının yanı sıra kültürel ve gastronomik mirası da küresel ölçekte tanıtılacak.

Hazırlanan stratejik plan kapsamında, yerel halkın da sürece katılımını sağlayacak eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle birlikte turizm sektöründe nitelikli insan kaynağı geliştirilmesi hedefleniyor.

Tanıtımda Dijital ve Kültürel Etkinlikler Öne Çıkacak

Tanıtım çalışmaları kapsamında dijital mecralarda kampanyalar, belgesel ve kısa film projeleri, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım, kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler ile sosyal medya içerik üretimi gibi çok sayıda faaliyet planlandığı bildirildi.

Diyarbakır Turizmde Yeni Bir Hikâye Yazmaya Hazırlanıyor

“Diyarbakır Zamanı” projesiyle birlikte kentin, yalnızca tarihi geçmişiyle değil, bugünkü canlı kültürel yapısıyla da bölgesel ve küresel ölçekte hak ettiği değeri görmesi ve turizmde yeni bir ivme yakalaması bekleniyor.

Kaynak : PHA