Olay, öğleden sonra Sur ilçesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BA 314 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda sol ön tekerleğini kaybetti. Tekerleğin kopmasıyla araç yol ortasında kaldı.

Trafik Aksadı, Vatandaşlar Yardım Etti

Tekerleği kopan otomobil nedeniyle cadde üzerinde trafik akışı bir süre durma noktasına gelirken, çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım ederek aracı yol kenarına çekti. Olay sonrası olay yerine çağrılan çekici, aracı bulunduğu yerden kaldırarak trafiğin normale dönmesini sağladı.

Yaralanma Olmadı

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilin mekanik arızasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, yol güvenliği ve araç bakımının önemine dikkat çekerek benzer olayların yaşanmaması adına sürücüleri uyardı.

Kaynak : PHA