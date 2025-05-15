Üç tekerlekli el arabasının devrilmesiyle birlikte hurdaların etrafa saçıldığı olayda yaralanma yaşanmazken, çevredeki esnaf ve polis ekipleri el birliğiyle arabayı toparladı. Vatandaşın yaşadığı zorluk, ilçedeki altyapı sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Bölge halkı ve esnaf, Diyarbakır yolu üzerindeki bozuk yol zeminlerinin ve çukurların uzun süredir sorun teşkil ettiğini, hem araç sürücülerinin hem de yaya ve bisikletli vatandaşların sık sık tehlike atlattığını belirtti.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gösterdiği duyarlılık ise sosyal medyada ve yerel halk arasında takdirle karşılandı.

Kaynak : PHA