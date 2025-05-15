Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Figen, gençlik liderleri, antrenörler ve milli sporcular ilk olarak Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal’ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Soysal: “Gençlerimizin her zaman yanındayız”

Ziyarette, Gençlik Haftası boyunca düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi veren Müdür Mustafa Çiçek, gençliğe yönelik sportif ve kültürel faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, gençlerin ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme işaret ederek, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Gençlerimize yönelik bu tür etkinlikleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Hallaç ve Başsavcı Ersan’a da ziyaret

Kaymakamlık ziyaretinin ardından heyet, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan’ı da ziyaret etti. Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, gençlik çalışmaları ve devam eden programlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ziyaretler kapsamında kamu yöneticileri, genç sporcular ve eğitmenlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafları da çektirdi. Gençlik Haftası kutlamaları ilçede çeşitli etkinliklerle hafta boyunca devam edecek.

Kaynak : PHA