“Yalnızca Birinci Etap Başladı, Geri Kalan Belirsiz”

Bozan, projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, depremin ardından açıklanan Çarşı ve Meydan Projesi’nin Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için hayati bir adım olarak görüldüğünü belirtti. Projenin dört etap halinde planlandığını hatırlatan Bozan, sadece birinci etabın hayata geçirildiğini, kalan etaplara ilişkinse resmi bir açıklama yapılmadığını, aksine iptal veya belirsiz erteleme iddialarının gündeme geldiğini ifade etti.

“Kent Merkezini ve Binlerce Kişiyi Etkiliyor”

Bozan, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Şehrin tam merkezini, yüzlerce esnafı ve on binlerce yurttaşı doğrudan ilgilendiren bu projenin sekteye uğraması, Adıyaman’ın toparlanma sürecinde büyük zafiyetlere neden olacaktır. Bu çapta bir projenin net bir takvime bağlanmadan ilerlemesi, kamusal güveni sarsmaktadır.”

Bakan Kurum’a 7 Soru Yöneltildi

Milletvekili Ali Bozan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanmak üzere şu soruları yöneltti:

Adıyaman Çarşı ve Meydan Düzenleme Projesi’nin 2., 3. ve 4. etapları iptal mi edilmiştir?

Eğer iptal edilmediyse, bu etapların yapımına ne zaman başlanacaktır?

Projeye ilişkin kamuoyuna resmi bir takvim veya açıklama yapılması planlanmakta mıdır?

Projenin tamamı için merkezi bütçeden ayrılmış bir kaynak mevcut mudur?

Projenin genişletilerek daha kapsayıcı hale getirilmesi yönünde Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

Bu projenin tamamlanması için Bakanlığınız ile yerel yönetim ve diğer kamu kurumları arasında nasıl bir koordinasyon yürütülmektedir?

Deprem sonrası en çok zarar gören illerden biri olan Adıyaman’ın bu ölçekteki bir projede geri planda bırakılmasının gerekçesi nedir?

“Kamuoyuna Açıklık Getirilmeli”

Bozan, Adıyaman kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan projenin durumuna ilişkin olarak bakanlık tarafından resmi ve tatmin edici bir açıklama yapılması gerektiğini belirtti. “Adıyaman halkı bu projeyi bekliyor. Beklentiler belirsizlikle karşılanmamalı” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA