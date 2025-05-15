“Adıyaman 6 Şubat Depremlerinden En Ağır Yarayı Alan İllerden Biri”

Soru önergesinde, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Adıyaman’ın en ağır can kayıpları ve yıkımların yaşandığı illerden biri olduğunu ifade eden Avşar, “Adıyaman’da 8 bin 561 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, il genelinde 147 bin 700 konut hasar görmüştür” dedi.

“Proje Şehre Hayat Verecekti, Süreç Neden Durdu?”

Avşar, kamuoyuna daha önce duyurulan “Çarşı ve Meydan Düzenleme Projesi”nin Adıyaman’ın ticari ve sosyal hayatını canlandırmak açısından hayati önem taşıdığını ifade etti. Projenin dört etaplı olarak planlandığını, ancak sadece birinci etapta kısmi ilerleme sağlandığını belirten Avşar, ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplara ilişkin kamuoyuna açıklanmış bir takvim olmadığını, projeye dair çeşitli iptal ve erteleme iddialarının dolaşımda olduğunu dile getirdi.

“Ticari Alan Eksikliği Ekonomik Boşluk Oluşturuyor”

Projenin hayata geçmemesi halinde Adıyaman’da sosyal ve ekonomik toparlanma sürecinin ciddi biçimde zarar göreceğini vurgulayan Avşar, özellikle şehir merkezinde ticari alan eksikliğinin ciddi bir boşluk yarattığını belirtti. Avşar, “Adıyaman halkının beklentileri boşa çıkarılmamalı. Bu konuda kamuoyunun açık ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesi gerekiyor” dedi.

Bakan Kurum’a Yöneltilen Sorular

DEVA Partili Cem Avşar’ın Bakan Kurum’a yönelttiği sorular şöyle:

Adıyaman Çarşı ve Meydan Düzenleme Projesi yapım işi kapsamında yapılan ihaleye göre 2., 3. ve 4. etapların başlama ve teslim tarihi nedir? Hak sahibi esnaf ve ticaret erbabını konu hakkında bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz?

Söz konusu projenin iptal edildiğine dair iddialar doğru mudur? İptal söz konusuysa gerekçesi nedir?

Bu proje kapsamında Bakanlığınızın herhangi bir yeni planlaması, alternatif uygulama takvimi veya revize edilmiş yol haritası var mıdır?

Projenin halkın ihtiyaçları ve şehrin geleceği açısından genişletilmesi ve kapsayıcılığının arttırılması yönünde bir fizibilite çalışması yapılmış mıdır?

Projenin hızlandırılması adına yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumları arasında herhangi bir koordinasyon ve iş birliği modeli geliştirilmiş midir?

“Bakanlık Açıklama Yapmalı”

Cem Avşar açıklamasında son olarak, “Adıyaman halkı bu projenin bir an önce tamamlanmasını bekliyor. Bu beklentinin karşılık bulması, bölgenin yeniden ayağa kalkması için büyük önem taşıyor. Bakanlık, sürece ilişkin tüm gelişmeleri kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA