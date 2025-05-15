Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 8 Ocak 2018 tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptı. Kurye işletmeciliği ve servis taşımacılığına yeni standartlar getiren yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Dijital dönüşüm ve veri teknolojilerine uyumu güçlendiren yönetmelikte öne çıkan değişiklikler şöyle oldu:

Buna göre “Dağıtım işletmeciliği” ibaresi “kurye işletmeciliği” olarak değiştirildi. Kurye gönderisi, en fazla 30 kg veya 300 desimetreküp hacminde, tasnif/aktarma olmadan taşınan eşya olarak tanımlandı.

P1 (iliçi veya komşu ilçeler) ve P2 (birden fazla ilde) yetki belgeleri için asgari taşıt ve sermaye şartları belirlendi. P1 için 5 taşıt ve 100 bin TL, P2 için 30 taşıt ve 500 bin TL sermaye gerekiyor. Küçük ölçekli P1 başvurularında yüzde 85 indirim sağlandı.

Kuryelerin mesleki yeterlilik belgesi ve temiz adli sicil kaydı zorunlu hale geldi. Kurye listesi tutulması, koruyucu ekipman sağlanması ve “KURYE” ibareli reflektif yelek/kask kullanımı zorunlu oldu.

Kurye işletmecileri, teslim edilemeyen gönderileri aynı sürede iade etmek, bozulabilir gıdalar için önlem almak ve yasak eşya taşımamakla yükümlü.

SERVİS TAŞIMACILIĞI İÇİN S YETKİ BELGESİ

Servis taşımacılığı için yeni “S yetki belgesi” tanıtıldı. En az 1 özmal otobüs ve 100 bin TL sermaye şartı aranırken, 3 otobüsle faaliyet gösterenlere yüzde 95 indirim uygulanacak.

D4 yetki belgeleri, S yetki belgesine dönüştürülecek. Mevcut D4 belgelerindeki uyarmalar yeni belgelere aktarılacak. S yetki belgeli taşıtlar, en fazla 3 farklı yerin servis faaliyetinde kullanılabilecek ve UKOME veya il trafik komisyonu kararlarına uyacak.

Takograf sürücü kartı kullanımı zorunlu taşıtlarda, geçersiz kart veya kartsız sürüş tespitinde 75 uyarma cezası uygulanacak. P1, P2 ve S yetki belgeli taşıtlar için yaş ve kapasite şartları belirlendi. Örneğin, P1/P2 belgelerinde motosiklet/mopedler 10, kamyonetler 20 yaşından büyük olamayacak.

KADIN ŞOFÖR İSTİHDAMINA TEŞVİK

Kadın şoför istihdamına teşvik getirildi. 6 ay ve üzeri kadın şoför çalıştıranlara taşıt ilave işleminde yüzde 95 indirim, 1 yıl ve üzeri çalıştıranlara yetki belgesi yenilemesinde ek süre sağlanacak.

U-ETDS sistemine şoför, yolcu ve eşya bilgilerinin eksiksiz işlenmesi zorunlu. Eksik veya yanlış veri için uyarma cezaları artırıldı; örneğin, sefer bilgisi hiç iletilmezse 45 uyarma verilecek. Olağanüstü haller ve afet durumlarında nakliye sözleşmelerine uyulmaması durumunda 20 uyarma veya 15 gün faaliyet durdurma cezası uygulanacak.

Mevcut P1 ve P2 yetki belgeleri, M1 ve M2 belgelerine dönüştürülecek. P2 belgeleri iptal edilerek taşıtlar M2’ye aktarılacak ve ilk 150 taşıt için yüzde 90 indirim uygulanacak.

1 Ocak 2026’ya kadar 2013 ve öncesi model 9 koltuklu taşıtlar B2/D2 belgelerine eklenebilecek. P1/P2 belgeli motosiklet/mopedler için yaş sınırı 6 ay süreyle 15’e yükseltildi.

S yetki belgelerine geçişte, sermaye şartı ilk yenilemeye kadar aranmayacak.

Yönetmeliğin kurye işletmeciliği ile iglili maddesi iki ay sonra, diğer hükümleri ise bugün itibariyle yürürlüğe gireceği bildirildi.

Söz konusu değişiklik yönetmeliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz