Halk Tepkili: “Bu Evler Başka Mezralara Ait, Garezi Nedir?”

Mezra sakini Halil Buğdaycı, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Muhtar ile müdür inadına buraya, öyle buraya karar veriyorlar. Biz de razı olmuyoruz. Neden mağdur ediyorlar? Niçin? Garezi nedir? Kini nedir? Bu evler başka mezralara aitler. Ne bileyim ki bütün köyün esiğine getirirler. Garezi nedir, kini nedir bilmiyoruz. Bu inatçılığa son versinler.”

Köy halkı, başka köylerin deprem konutlarının Mustafabeyli mezrasındaki meraya yapılmasının hem mera haklarını gasp ettiğini hem de coğrafi koşullar açısından risk barındırdığını savunuyor. Uçurum kenarında yer alan bir alana yapılaşma planlanmasına köylüler tepkili.

Hüseyin Coşkun (DEM Parti): “Bu Yapılaşma Dayatmasıdır, Açıklama Bekliyoruz”

DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, mezrada yaptığı yerinde incelemenin ardından Perre Haber Ajansı’na şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Mustafabeyli Mezrası'ndayız. Deprem konutlarına ilişkin bir sorun olduğunu bize ilettiler. Biz de bugün ziyaret edip yerinde görmek istedik. Zaten depremde mağdur olan bir şehrimiz var. Ancak bu deprem konutlarıyla ilgili tekrar halkımız mağdur edilmekte.”

“Şu an başka köylerin deprem evleri Mustafabeyli Mezası'nın mıntıkasına yapılmak isteniyor. Ve arkada kayıtta da aldığımız gibi evlerin yapılmasına uygun bir alan da yoktur. Etrafı uçurum olan bir yerde deprem konutları yapılmak isteniyor. Bu nedenle hem yapılacak konutlar kullanıma elverişli olmayacak, hem de Mustafabeyli köyünde yaşayan yurttaşlarımız mağdur olacak.”

“Burada ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket edildiğini görüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün illa bu bölgede yapılmasına ilişkin bir kararı var. Neden böyle bir karar var? Çıkıp bunun açıklanması gerekiyor. Farklı köylerde daha uygun yerler varken, neden Mustafabeyli mıntıkasına yapılıyor? Bu soruların yanıtlarını halkımız öğrenmek istiyor.”

“İl Müdürü Hakkında Çok Sayıda Şikayet Var”

Coşkun, yalnızca Mustafabeyli değil, genel olarak deprem konutlarının yürütülme sürecine dair de çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek şöyle devam etti:

“Çevre Şehircilik İl Müdürü’nden bu konuda halkı aydınlatmasını bekliyoruz. Kendisiyle ilgili, yalnızca bu değil, çok sayıda şikayet alıyoruz. Bu şikayetlerin temelinde ne yatıyor? Kamuoyu bu konuda bilgi sahibi olmalıdır. İleride yaşanacak problemlerin önüne geçmek adına bu yapılan yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekiyor.”

“Mustafabeyli halkını, köylülerimizi daha fazla mağdur etmeyin ve bu alınan yanlış karardan geri dönün. Biz de buradan DEM Parti olarak bu uyarıyı yapıyoruz.”

Mezra Sakinlerinden Açıklama ve Karar Beklentisi

Mustafabeyli köylüleri, başka köylerin deprem konutlarının kendi alanlarına yapılmasını bir hak gaspı olarak nitelendiriyor ve meralarının plan dışı kullanıma açılmasına karşı çıkıyor. Köylüler, kararın alınış biçiminden ve neden bu bölgenin seçildiğine dair yeterli açıklama yapılmamasından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.

Konuya ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün nasıl bir açıklama yapacağı, Mustafabeyli mezrasında oluşan tepkilerin nasıl karşılanacağı ve yapılaşmanın devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak : PHA