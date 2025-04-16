Uzun süredir havaların sıcak geçmesi ve bayramın 9 güne çıkması ile yoğun bir turist akınına uğrayan Nemrut Dağı’nda Nisan ayının ortalarında yağan kar, ziyarete gelen turistlere sürpriz yaptı.

Daha evvelden programlarını yapmış, otellerde yerlerini ayırmış olan yerli ve yabancı turistler, havanın soğuk olması ve kar yağışına rağmen turlarına devam ediyorlar. Nisan ortası olmasına rağmen karda Nemrut'tu gezen ziyaretçiler, memnuniyetlerini kartpostallık fotoğraflar çekerek dile getiriyorlar.

Kaynak : PHA