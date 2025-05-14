Avukat cübbesi tabutunun üzerine örtülen Av. Mesut Seçilmiş için yapılan törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve Fatiha okundu. Törenin ardından Baro Başkanı Bilal Doğan ile eski Baro Başkanı Av. Hasan Demir birer konuşma yaptı. Seçilmiş'in naaşı, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Baro Başkanı Av. Bilal Doğan: “Baromuz Çok Kıymetli Bir Evladını Yitirdi”

Törende duygulu bir konuşma yapan Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, merhum Seçilmiş’in hem kişiliğiyle hem de mesleki duruşuyla herkesin gönlünde yer edindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşimiz bizim için çok kıymetliydi, çok değerliydi. Allah rahmet eylesin. Rabbim sevdiği insanları erken alırmış yanına. Mesut da öyle insanlardan biriydi. Adıyaman Barosu bugün çok kıymetli bir evladını yitirdi. Mesut benim üniversiteden sınıf arkadaşımdı. Baro'da da yıllarca birlikte görev aldık. Tanıyan herkesin çok sevdiği, değer verdiği bir arkadaşımızdı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Eşi ve çocukları artık bizlere emanettir. Biz bir aile olarak bu varlığımızı sürdüreceğiz. Anılarını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Tekrardan Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun.”

Av. Hasan Demir: “Baromuzun Ortak Vicdanıydı”

Adıyaman Barosu eski başkanlarından Av. Hasan Demir ise yaptığı konuşmada Seçilmiş’in mesleki ilkelerine olan bağlılığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Avukat Mesut Seçilmiş kardeşimiz, baromuzun ortak vicdanıydı. Haklının ve doğrunun yanında duran biriydi. Baromuzda çok sevilen, saygı duyulan bir meslektaşımızdı. 2014-2016 yılları arasında baro yönetiminde birlikte görev yaptık. Objektif ve sağduyulu tavırlarıyla hepimize örnek olmuştur. Allah ondan razı olsun. Eşi ve evlatları bizim emanetimizdir. Biz de onun hatırasını yaşatacağız.”

Meslektaşlarından Son Veda

Adıyaman Adliyesi önünde yapılan veda töreninde, meslektaşları merhum avukat Mesut Seçilmiş’in fotoğrafını yakalarına takarak katılım gösterdi. Cenaze töreni boyunca gözyaşlarını tutamayan arkadaşları ve ailesi, Seçilmiş’in vefatının derin üzüntüsünü yaşadı.

Av. Mesut Seçilmiş, yaklaşık 20 yıldır Adıyaman Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürüyordu.

Kaynak : PHA