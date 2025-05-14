“Adıyaman’daki Cemiyetler Sessiz”

Can Öztürk’ün yaşadıklarına karşı Türkiye’nin önde gelen basın meslek örgütleri tarafından gün boyu açıklamalar yapılırken, Adıyaman’daki basın cemiyetlerinin sessizliği dikkat çekti. Gazeteci Abdurrahman Akçal, daha önce de benzer hukuksuzluklara karşı Adıyaman'daki meslek örgütlerinin sessiz kalmasını eleştirerek, “Nerede olursa olsun ve kimden gelirse gelsin, sadece işini yaptığı için mağdur edilen, hukuksuz muamele ve keyfi uygulamalara maruz kalan her basın mensubunun yanında olmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Basın Kartı Kırıldı, Ters Kelepçeyle Gözaltına Alındı”

Can Öztürk’ün maruz kaldığı muameleye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“T24 Muhabiri, meslektaşımız Can Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları haber yapmak için izlediği esnada gözaltına alınmış, basın kartı elinden alınıp kırılmış, ardından boğazı sıkılarak ters kelepçe ile polis aracına bindirilmiştir.

Hiçbir insanın uğramaması gereken keyfi ve orantısız müdahale ile gözaltına alınan meslektaşımızın serbest bırakılmasını beklerken tutuklamaya sevk edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Polis kayıtlarında dahi görüntü almaya çalıştığı açıkça görülen Gazeteci Öztürk, hukuksuzluğa son verilerek derhal serbest bırakılmalıdır.”

“Gazetecilik Suç Değildir”

Açıklamada basın özgürlüğü ve kamuoyunun haber alma hakkına vurgu yapılarak şu çağrıda bulunuldu:

“Halkın haber alma hakkı için çalışan gazetecilere yönelik bu baskı dalgasına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Gazetecilik suç değildir.”

Kaynak : PHA