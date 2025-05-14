Sporcular başarılarını İl Müdürü Keleş’le paylaştı

Malatya İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvadan başarıyla dönen özel sporcular ve aileleri, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’i ziyaret ederek elde ettikleri dereceleri paylaştı. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, sporcuların sevinci gözlerinden okundu.

“İlimizin gururu oldular”

Sporcuları makamında ağırlayan İl Müdürü Fikret Keleş, özel bireylerin spordaki başarılarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman’da normal sporcularımız kadar özel sporcularımız da büyük başarılara imza atıyor. Malatya’da üstün performans sergileyen özel sporcularımızı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Onlar ilimizin gururu oldular. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimize ve çocuklarını spora yönlendiren kıymetli velilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

“Spor, özel bireylerin hayata tutunmasında büyük rol oynuyor”

İl Müdürlüğü bünyesindeki Engelliler Koordinasyon Merkezi ile özel bireylere haftanın yedi günü spor hizmeti sunduklarını belirten Keleş, özel bireylerin spor yoluyla hayata daha güçlü tutunduklarını ifade ederek şu çağrıda bulundu:

“Tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Özellikle velilerimize, çocuklarını spora teşvik etmeleri çağrısında bulunuyorum. Bizlere güvenen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

Sporculardan mutluluk pozu

Ziyaretin sonunda İl Müdürü Keleş, özel sporculara çeşitli hediyeler takdim ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sporcuların yüzlerindeki heyecan ve mutluluk ise görülmeye değerdi.

Kaynak : PHA