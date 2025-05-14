Önerge oy birliğiyle kabul edildi

Kahta Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Üyesi Furkan İnsan tarafından sunulan önerge, daha önceki toplantıda gündeme alınarak alt komisyona havale edilmişti. Komisyon tarafından olumlu görüş bildirilen önerge, mecliste yapılan oylama sonucu tüm üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Lise ve fakülteye Sabri Orman adı

Alınan kararla birlikte, Prof. Dr. Sabri Orman’ın isminin Kahta’daki bir liseye ve Adıyaman Üniversitesi’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne verilmesi için resmi girişimler başlatıldı. Kahta Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü, ilgili kurumlarla yazışmaları yürütmek üzere çalışmalara başladı.

“Genç nesillere örnek bir vefa”

Kahta Belediye Meclisi üyeleri, bu kararın Prof. Dr. Sabri Orman gibi bir bilim insanının hatırasını yaşatmak adına atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti. Meclis üyeleri ayrıca, bu kararın genç kuşaklar için hem bilimsel hem de ahlaki bir örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Akademik çevrelerden takdir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeliği, çeşitli üniversitelerde rektörlük ve iktisat tarihi alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sabri Orman’a yönelik bu vefa örneği, hem Kahta halkı hem de akademik çevreler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak : PHA