2024 yılında İstanbul’da kurulan Sınır Tanımayan Yazarlar Birliği (Writers Without Borders Union), 1’inci genel kurulunu tamamladı. Genel kurula tek liste halinde giden Kurucu Başkan Naif Karabatak, yeniden başkanlığa seçildi.

Sınır Tanımayan Yazarlar Birliği Başkanı Naif Karabatak, “Sınır Tanımayan Yazarlar Birliğimiz, 2024 yılının Eylül ayında, fikir ve düşünce dünyasının önemli isimleriyle birlikte yola çıktı. Birliğimiz, hiçbir sınır tanımadan, dünyanın her tarafında basın ve yayın alanında, kültürel ve sanatsal çalışmalarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterecek şekilde yapılandırıldı. Bu konuda meslektaşlarımızın fikir, düşünce ve katkıları her zaman bize yol gösterecektir. Derneğimize üye olmak isteyen meslektaşlarımız @wwbunion olarak başlayan tüm sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler.” dedi.

Karabatak, “Derneğimiz Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen özgürlükleri esas alarak, bu özgürlüğün, bütün insanlığı kapsadığına inanıyoruz. Derneğimiz, bu ifadelerin yazarların güvencesi olduğuna ve dünyanın neresinde olursa olsun, bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamadan, bir başkasını yok saymadan, her türlü fikrin özgürce ifade edilmesi için her türlü yazı, çizgi, resim ve sanatın her alanıyla birlikte, çeşitli etkinliklerle bu özgürlüğün duyurulması, korunması ve sahiplenilmesi için çalışma yürütme amacı ile kurulmuştur.” dedi.