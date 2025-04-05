Milletvekili Şan, avukatların insan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde kişilerin, toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Şan, sözlerine şöyle devam etti; "Toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilmelerinin temel şartlarından biri adaletin sağlanmasıdır. Avukatlar, insanların en zor dönemlerinde ihtiyaç duydukları savunma hakkının temsilcileridir. Vatandaşlarımızı hakları konusunda bilgilendirip yönlendiren, haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olan avukatlarımız, aynı zamanda adaletin sağlanması, hukuksal ilişkilerin yürütülmesi, devlet-vatandaş ilişkilerinin temeline güvenin yerleştirilmesinde de çok önemli roller üstlenmektedirler.

Avukatlar, vatandaşların bağımsız mahkemelerde eşit ve adil şekilde yargılanmalarının yanı sıra, devlete ve hukuka olan güvenlerinin sağlanmasında da önemli bir görev üstlenmektedirler. Yargılamanın en önemli ayaklarından birini temsil eden avukat meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak : PHA