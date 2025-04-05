5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu konularında alınacak önlemlerin yerinde denetimini sağlamak için Adıyaman’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Osman Varol, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Döner, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve ilgili kurum yöneticilerin katılımıyla sahada incelemelerde bulundu.

Ziyaret esnasında değerlendirmede bulunan Vali Varol, “Adıyaman’da sahipsiz sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması için önemli projelere olan 7.000 m2’lik alanda kurulmuş Adıyaman Belediyesi Hayvan Bakımevinde incemelerde bulunarak önümüzdeki günlerde genişletme çalışmaları yapılacak alanla ilgili bilgiler aldık. Akabinde İl Özel İdaremiz tarafından 65.000 m2’lik alanda kurulacak ve inşaatına başlanan doğal yaşam alanında incelemelerde bulunduk.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa uygun bir şekilde Adıyaman il merkezi ve tüm ilçelerimizde sahipsiz sokak hayvanları toplanması amacıyla Belediyeler Birliği ve İl Özel İdaresi tarafından protokol imzalanmıştır.

Yine sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonu için Kahta Belediyesi tarafından 2.829 m2'lik bir alanda mevcut olan barınakta sokak hayvanlarımız güvenli ve doğal bir ortam içinde yaşamlarını sürdürmektedir.

Besni Belediyesi tarafından 30.000 m2'lik alanda, Gölbaşı Belediyesi tarafından ise 65.000 m2 alanda yeni barınakların yapılması için çalışmalar başlatılmıştır.

Sokaklarımızı güvenli hale getirmek, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesi ile ilgili çalışmalarımızı en iyi şekilde hayata geçirmek için yerel yönetimlerimizle ve diğer tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.”dedi.

Kaynak : PHA