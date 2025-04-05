“5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” kapsamında sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu konularında alınacak önlemler ele alındı.

Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Vali Osman Varol Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Döner, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Veteriner Hekimi Ayhan Çelikten ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda sokak hayvanlarının güvenli ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler görüşülerek şimdiye kadar yapılan ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmaların yol haritası belirlendi.

Toplantıyı değerlendiren Vali Osman Varol, “Sokaklarımızı güvenli hale getirmek, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesi ile ilgili çalışmalarımızı en iyi şekilde hayata geçirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımız devam edecektir.”dedi.

Kaynak : PHA